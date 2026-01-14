Á´8¿§¤Î¥«¥é¥Õ¥ë²á¤®¤ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹·Ï¡¢¥¥ã¥¹¥³¡ØKIRA¡úMAX¡Ù¡¢2·î13Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
¥¥ã¥¹¥³¤«¤é¡¢¿·ºî¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡Ö¸«¤¨¤ë¡ªÈô¤Ö¡ªKIRA¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¿·ÇÛ¹ç¤ÇÈ¿È¯ÀÇ½¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Èôµ÷Î¥½Å»ë¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¸þ¤±2¥Ô¡¼¥¹¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¡ØKIRA¡úMAX¡Ê¥¥é¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤ò2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¹Êó¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤½¤Î¥À¡¼¥¹È¢¤â¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÌÜÎ©¤Ä¡ª
»ëÇ§À¤Î¹â¤µ¤ÈÈô¤Ó¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØKIRA¡Ê¥¥é¡Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢Á°ºî¡ØKIRA¡úSTAR¡Ù¤«¤é¡¢Èô¤Ó¡¢¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¡ÈMAX¡É¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦º£ºî¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ü¤·¤¯É³²ò¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ ¢£¡Ö½éÂ®1.1¡ó¥¢¥Ã¥×¡×¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯ÃÆÆ»¤Ø ¡Ö³ÚÈô¤ÓMAX¡ª¥¥é¡ú¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Îº£ºî¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥³¥¢¤ò½À¤é¤«¤¯¥«¥Ð¡¼¹ÅÅÙ¤ò¹â¤¯¤·¤¿¿·ÇÛ¹ç¤Ë¤è¤ëÈ¿È¯ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤À¡£¥½¥Õ¥È¤Ê¥³¥¢¤È¹Å¤á¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°ºîÈæ¤Ç¥Ü¡¼¥ë½éÂ®¤¬1.1¡ó¥¢¥Ã¥×¡£Æ±¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥Æ¥¹¥È¡ÊHS40m/s¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ìó2yd¤ÎÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥ó¥×¥ë·Á¾õ¤òÀõ¤¯´Ë¤ä¤«¤ËÀß·×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¥¹¥Ô¥ó¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎÎ°è¤Ç¤â¥é¥¯¤Ëµå¤¬¾å¤¬¤ë¹âÃÆÆ»¤ò¼Â¸½¡£¤½¤Î¾å¤ÇÁ°ºî¤è¤ê8¡ó¤â½À¤é¤«¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤âMAX¡×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤ÈÃÆ¤´¶¤ÎÎ¾Êý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤«¡£ ¢£¿·¿§¡Ö¥¿¡¼¥³¥¤¥º¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¤òÄÉ²Ã KIRA¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸«¤¨¤ë¡×ÀÇ½¤â¿Ê²½¡£Ã±¤Ê¤ëÃå¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ç³°Àþ¤ò¸«¤¨¤ë¸÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë·Ö¸÷´éÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»ëÇ§À¤ÏÈ´·²¤À¡£¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¿§¤Î¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤È¥Ö¥ë¡¼¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£Á´8¿§¤È¤¤¤¦ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸íµåËÉ»ß¤Ë¤â°ìÌòÇã¤¤¤½¤¦¤À¡£
ÀÇ½°Ê³°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿·Àß·×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¡£¥À¡¼¥¹È¢¤Ë¤Ï³¸¤È¿È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿··Á¾õ¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢»æ»ñ¸»¤òÌó27¡óºï¸º¡£¤µ¤é¤Ë4¸ÄÆþ¤ê¤Î¥¹¥ê¡¼¥ÖÈ¢¤Ë¤ÏºÆÀ¸PETÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºòº£¤ÎSDGs¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤¬¸÷¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï1¥À¡¼¥¹3,300±ß¤ÇÀ½ÉÊÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¹½Â¤¡§2¥Ô¡¼¥¹¡Ê1¥³¥¢¡Ü1¥«¥Ð¡¼¡Ë¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡§¥½¥Õ¥È¡Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¶¦¤Ë¡ËÃÆÆ»¡§¹âÃÆÆ»¥«¥é¡¼¡§¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥é¥¤¥à¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¿¡¼¥³¥¤¥º¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥¢¥¯¥¢¡¢¥Ö¥ë¡¼È¯ÇäÆü¡§ 2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
