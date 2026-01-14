¡ÊÄ«¡ËÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÈ¿Íî¡¡ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤Ë
¡ÚÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡Û¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¾ì
NY¥À¥¦¡§¡¡49,191.99 ¡¡¢§398.21¡¡¡Ê1/13¡Ë
NASDAQ¡§¡¡23,709.87 ¡¡¢§24.03¡¡¡Ê1/13¡Ë
1.³µ¶·
ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÈ¿Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î°²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¼çÎÏ³ô¤Ë»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¶âÍ»¥»¥¯¥¿ー¤Ï·è»»ÌÃÊÁ¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¼ê¿ôÎÁ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëË¡°Æ¤ò»Ù»ý¤¹¤Ù¤¤È¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤Ã¤±¤ËÆðÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÈæÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï24¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î23,709¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç3±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡¢S¡õP500³ô²Á»Ø¿ô¤Ï13¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î6,963¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç4±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.·ÐºÑ»ØÉ¸Åù
12·î¤Î¥³¥¢CPI¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ë¤ÏÁ°·îÈæ0.2%¾å¾º¤È¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê0.3%¡Ë¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤â2.6¡ó¾å¾º¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê2.7¡ó¡Ë¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3.¶È¼ïÊÌÆ°¸þ
S¡õP500¤Î¶È¼ïÊÌ³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤Ï¡¢Á´11¶È¼ï¤Î¤¦¤Á7¶È¼ï¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬1.5¡ó¹â¤Ç¥»¥¯¥¿ー¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤¬1.1¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤¬0.8¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¶âÍ»¤¬°Â¤¯1.8¡ó°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¤¬1¡óÌ¤Ëþ¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4.¸ÄÊÌÌÃÊÁÆ°¸þ
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï30ÌÃÊÁÃæ16ÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ÎWMT¡Ï¤¬2.0¡ó¹â¤Ç¹½À®ÌÃÊÁÃæ¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Üー¥¤¥ó¥°¡ÎBA¡Ï¤Ï2025Ç¯¤ÎÌ±´Öµ¡¤Î¼õÃíÂæ¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸¤¯2.0¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡ÎCRM¡Ï¤¬7.1¡ó°Â¤ÇÂç¤¤¯²¼Íî¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ó¥¶¡ÎV¡Ï¤¬4.5¡ó°Â¡¢·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥Ôー¡¦¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§ー¥¹¡ÎJPM¡Ï¤Ï½ã±Ä¶È¼ý±×¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç4.2¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡ÎDAL¡Ï¤¬2.4¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Çä¤êºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥á¥í¥ó¡ÎBK¡Ï¤ÏÁí¼ý±×¡¢Ä´À°¸å1³ô¤¢¤¿¤êÍø±×¤È¤â¤Ë»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç1.9¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5.°ÙÂØ¡¦¶âÍøÅù
Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ0.01¡ó¹â¤¤4.18¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£14ÆüÄ«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï159±ßÂæÁ°È¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VIEW POINT: º£Æü¤Î»ëÅÀ
ÊÆ¹ñ³ô¤ÏÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¶âÍ»¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÈ¿Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥É¥ë±ß¤Ï159±ß¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÆü¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï3.1¡ó¹â¤ÈÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹âÃÍ¤Ç¤ÏÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤Î´üÂÔ´¶¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô¡¡»³¸ý ·ÅÂÀ¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô