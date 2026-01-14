½ÐÄ¾¤·Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¡¢¾®Àî¾½»á¤Ï¤Ê¤¼¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä¶¯¤¤ÈãÈ½¤¬Æ±¾ðÉ¼¤Ë
¡¡£±£²Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÐÄ¾¤·¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ï¡¢´ûº§¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤È¥Û¥Æ¥ë¤ËÊ£¿ô²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¼¿¦¤·¤¿¾®Àî¾½»á¡Ê£´£³¡Ë¤ÎºÆÁª¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÈãÈ½¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»ÔÌ±¤Ï¾®Àî»á¤ò¿®Ç¤¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£ÁªµóÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¡×
¡¡£±£³Æü¤Î¸á¸å£´»þÁ°¡¢ÅöÁª¾Ú½ñÉÕÍ¿¼°¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÔÌò½ê£±£±³¬¤Î²ñµÄ¼¼¤Ë¡¢¾®Àî»á¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸½¤ì¤¿¡£ÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï·Ú¤¤¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤ªÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤ÈºÆ¤ÓÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÔÄ¹Áª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿´Ý»³ÉË»á¡Ê£´£°¡Ë¤Ë£±ËüÉ¼º¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡¡£ÅêÉ¼Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤¬¡¢½éÅöÁª¤·¤¿£²Ç¯Á°¤ò£²£´£°£·É¼¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾®Àî»á¿Ø±Ä¤ÎÌÊÌ©¤ÊÀïÎ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂêÈ½ÌÀ¸å¡¢¾®Àî»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤äµÄ²ñ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áá¡¹¤ËÂ³Åê¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÂÐ±þ¤òµÄ²ñÂ¦¤Ïµ¿Ìä»ë¡£·²ÇÏ¸©¤Î»³ËÜÃÎ»ö¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ä¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¤Û¤«¡¢·ÐºÑ³¦¤ÎÈ¿È¯¤â¤¢¤ê¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÏÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎÄó½ÐÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£¼º¿¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¾®Àî»á¤Ï¼¿¦¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤ª¤ï¤Ó¹ÔµÓ¡×¤Ï¼¿¦Á°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ÐÄ¾¤·Áª½ÐÇÏ¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁªµóÀï¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖµìÄ®Â¼Éô¤Î¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤«¤é¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤¿¿Ø±Ä¤Ï¡¢¹ð¼¨Æü¤ÎÍ·ÀâÀè¤Ë¤¢¤¨¤Æ¹Ù³°¤òÁªÂò¡£ÍâÆü¤â¹Ù³°¤òÃæ¿´¤Ë¶î¤±²ó¤Ã¤¿¡£»Ù±ç¼Ô¤Ï±éÀâ¤ä£Ó£Î£Ó¤Ç¡¢ÃÎ»ö¤é¤ÎÈãÈ½¤ò¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÉ½¤ì¤¿¡£¹ð¼¨¤«¤é¿ôÆü¸å¤Î½¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢±éÀâ¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤â¤¦µö¤½¤¦¤è¡¢¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡£¿Ø±Ä´´Éô¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÃû¤·¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Î£´³ä¶á¤¯¤¬¾®Àî»á»Ù»ý
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬£±£²Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾®Àî»á¤ÏÌµÅÞÇÉ¤Î£µ³ä¶¯¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¸©µÄ¡¢ÊÝ¼é·Ï»ÔµÄ¤¬´Ý»³»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î£´³ä¶á¤¯¤¬¾®Àî»á¤ò»Ù»ý¡£¥Û¥Æ¥ëÌäÂê¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢¿Ø±Ä¤Ï½÷À¤Î»Ù»ýÎ¥¤ì¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½÷À¤Î»Ù»ý¤Ç¤â´Ý»³»á¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÎ»ö¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤ÎÈãÈ½¤â¡¢´Ý»³»á¿Ø±Ä¤«¤é¡ÖÆ±¾ðÉ¼¤¬Î®¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¾®Àî»á¤òÍø¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜÃÎ»ö¤Ï£±£³Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÁ´¤ÆÀµÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ÔÌ±¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í¸¢¼Ô¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¾®Àî»á¤À¤¬¡¢»ÔµÄ²ñ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Ï²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï£±£³Æü¡¢¡Ö¤´°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤¿½ÐÄ¾¤·Áªµó¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¡¢´Ý»³»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿ÉÙÅÄ¸øÎ´µÄÄ¹¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤ÎÉéÂ÷¤ò½Å¤¯¼õ¤±¤È¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·òÁ´¤Ê»ÔÀ¯±¿±Ä¡¢¤Þ¤¿»ÔÀ¯¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£