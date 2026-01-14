°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÌÜ»Ø¤¹ÍýÁÛ¡×
¡¡TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬14Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹´Ø¿´ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¿¿¹üÄº¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¤òÄ¾Á°¤ÇÁ´Éô¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ç¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È°ÕÃÏ°¤Ê¥¨¥¹¥×¥ê¡ÊÈãÉ¾Àº¿À¤ËÉÙ¤ó¤À·ÚÌ¯Þ¯Ã¦¤ÊÉ½¸½¡Ë¤Ê¤ó¤«¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¶ì¾Ð¤¤¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÎÃæ¤ÇÊª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢»ä¤ò´Þ¤á¤ÆTBS¤Î¸åÇÚ¤Ï³§¡¢Æ´¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÌÜ»Ø¤¹¡¢ÊüÁ÷¶É¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤½¤³¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯¤ªÏÃ¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÅ·¼³¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ¶á¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¤ã¤Ù¤ê¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÀèÇÚ¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤ò¤·¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¡Ê1975¡Á86Ç¯¡Ë¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤ò03Ç¯4·î¤«¤éÌ³¤á¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤â¹õÌøÅ°»Ò(92)¤È¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£