¡¡¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤¬½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï°ì»þ¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·ÐÃÄÏ¢¡¦Åû°æ²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬²ÃÂ®¤·¤ÆºâÀ¯¤¬°²½¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤«¤é±ß¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬Í¥Àª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¦¤±¡¢2024Ç¯7·î°ÊÍè¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¿å½à¤È¤Ê¤ë°ì»þ1¥É¥ë¡á159±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐÃÄÏ¢¡¦Åû°æµÁ¿®²ñÄ¹¡Öº£¤Î±ß°Â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿¾ì¹ç¤Ï°ÙÂØ¤Î²ðÆþ¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«·ÐÃÄÏ¢¤ÎÅû°æ²ñÄ¹¤Ï¡¢Â¸µ¤Î±ß°Â¤ÏÆüÊÆ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Æ°¤¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±ß¹â¤Ø¤Î½¤Àµ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç±ß°Â¤¬¹Ô¤²á¤®¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ÙÂØ²ðÆþ¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë