¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¡Ö¥¤¥é¥óÅö¶É¤È¤Î²ñ¹çÁ´¤ÆÃæ»ß¡×¡¡¥Ç¥âÂâ¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤ä¤à¤Þ¤Ç
¡ÊCNN¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤¬È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢Æ±¹ñ¤ÎÅö¶É¼Ô¤È¤ÎÁ´¤Æ¤Î²ñ¹ç¤òÃæ»ß¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£³°¸ò¤Ë¤è¤ë»öÂÖÂÇ³«¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏË¾¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤Ë¹³µÄ¥Ç¥â¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦Â¥¤·¡¢¡Ö»Ù±ç¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î°¦¹ñ¼Ô¤¿¤Á¤è¡¢¹³µÄ¤òÂ³¤±¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎÁÈ¿¥¤ò¾è¤Ã¤È¤ì!!!¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»¦³²¼Ô¤äµÔÂÔ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òµÏ¿¤»¤è¡£Èà¤é¤ÏÂç¤¤ÊÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅö¶É¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖMIGA¡Ê¥¤¥é¥ó¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï11Æü¡¢½µËö¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·Ð¤Æ¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤È¤Î¶¨µÄ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢²ñ¹ç¤òÄ´À°Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬13Æü¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¶¨µÄ¤¬Í±×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤â¤Ï¤ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£