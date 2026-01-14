¡Ú¾®»û¿®ÎÉ¤Î½µ´© Electric Zooma!¡Û¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ò¶Ë¤á¤¿¤é²¿¤Ç¤â»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥½¥Ëー¡Ö¦Á7 V¡×
¥½¥Ëー¡Ö¦Á7 V¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏIV¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤¬ºÆµ¯Æ°
¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥éー¥ì¥¹¤òÄ¹¤é¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥Ëー¤Î¦Á7¥·¥êー¥º¤À¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¦Á7¡¢¹â´¶ÅÙ¥â¥Ç¥ë¤Î¦Á7S¡¢¹â²òÁüÅÙ¥â¥Ç¥ë¤Î¦Á7R¡¢Çö·¿·ÚÎÌ¤Î¦Á7C¤È4¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇºòÇ¯Ëö¤Ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¢¡Ö¦Á7 V¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Á°ºî¦Á7 IV¤«¤é¤ª¤è¤½4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸å·Ñµ¡¤È¤Ê¤ë¡£»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤Î¤ß¤Ç42Ëü±ßÁ°¸å¡£¡ÖFE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¤Ï¤³¤Î½Õ°Ê¹ß¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê44Ëü±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥ì¥ó¥ºÃ±ÂÎ¤Ï4Ëü3000±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥ó¥º¤âÇã¤¦¤Ê¤é¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·³«È¯¤ÎÉôÊ¬ÀÑÁØ·¿¥»¥ó¥µー¡ÖExmor RS¡×¤È¡¢AI¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤òÆâÂ¢¤·¤¿¿·²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖBIONZ XR2¡×¤òÅëºÜ¡£Æ°²èÀÇ½¤È¤·¤Æ¤Ï4K60p¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º»£±Æ¤È¡¢Super35mm¥¯¥í¥Ã¥×¤Ç¤Î4K120p»£±Æ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
Á°ºî¦Á7 IV¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ»ß²è¤ÈÆ°²è¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤ÎV¤âÆ±¤¸Ï©Àþ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¦Á7 V¤Î¼ÂÎÏ¤ò¡¢ÁáÂ®¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤Û¤Ü¿ø¤¨ÃÖ¤
¤Þ¤º¦Á7 V¤Î¥Ü¥Ç¥£¤À¤¬¡¢¥Ü¥¿¥óÇÛÃÖ¤Ê¤É¤ÏÁ°ºî¦Á7 IV¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£³°À£¤¬¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç°ã¤¦ÄøÅÙ¡£¹½Â¤¾å¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÇØÌÌ±Õ¾½¤Î¥Ò¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£Á°ºî¤Ï²£½Ð¤·¤Î¥Ð¥ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Ï²£½Ð¤·¥Ð¥ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥ë¥Èµ¡¹½¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥â¥Ë¥¿ー¥µ¥¤¥º¤â3·¿¡¦103.7Ëü¥É¥Ã¥È¤«¤é3.2·¿¡¦209.5Ëü¥É¥Ã¥È¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØÌÌ¤Î¥Ü¥¿¥ó¹½À®¤âÆ±¤¸
º¸¸ª¤Ë¦Á7 V¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à
¥Ð¥ê¥¢¥ó¥°¥ë¤È¥Á¥ë¥Èµ¡¹½¤ÎÎ¾Êý¤òÈ÷¤¨¤¿±Õ¾½¥â¥Ë¥¿ー
Ã¼»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢USB-CÃ¼»Ò¤¬2¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤ÏUSB-C¤ÈmicroUSB¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÊÑ¹¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
USB-CÃ¼»Ò¤ò2¤ÄÅëºÜ
¥á¥â¥êー¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏCFexpress Type A¤ÈSD UHS-II¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¤À¡£¤¿¤ÀCFexpress Type A¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¦Á¥·¥êー¥º¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¿§¡¹¤ÊÍýÍ³¤äÇØ·Ê¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Â¾¼Ò¥«¥á¥é¤âÊ»ÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Type B¤ÎºÎÍÑ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤ÏCFexpress Type A¤ÈSD UHS-II¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥í¥Ã¥È
Ãæ¿È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤À¡£²èÁÇ¿ô¤ÏÍ¸ú3,300Ëü²èÁÇ¤ÇÁ°ºî¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¦Á¤È¤·¤Æ¤Ï½éÅëºÜ¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬ÀÑÁØ·¿CMOS¡ÖExmor RS¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£²èÁÇ¿ô¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸Ìó3570Ëü²èÁÇ¤À¤¬¡¢ÉôÊ¬ÀÑÁØ·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆÉ¤ß½Ð¤·Â®ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£
Á°ºî¤Ï4K60p»£±Æ»þ¤Ë¤ÏSuper35mm¥¯¥í¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆ±¤¸Super35mm¥¯¥í¥Ã¥×¤Ê¤é4K120p»£±Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È´¹»»¤Ç¤ÏÃ±½ã¤Ë¥¹¥Ôー¥É¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î4K60p»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·³«È¯¤ÎÉôÊ¬ÀÑÁØ·¿CMOS¡ÖExmor RS¡×¤òÅëºÜ
²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤âºþ¿·¤µ¤ì¡¢¡ÖBIONZ XR2¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÊÌ¥Á¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿AI¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Îµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤Æ¡¢²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤È1¥Á¥Ã¥×²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¾ÊÅÅÎÏ¡¦¹âÂ®±é»»¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¦Á7¥·¥êー¥º¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Æ°²è¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤È»£±Æµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¡£»£±Æ¥âー¥É ²òÁüÅÙ ¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È XAVC HS 4K 3840¡ß2160
(4:2:0, 10bit) 119.88p¡¢59.94p¡¢23.98p 3840¡ß2160
(4:2:2, 10bit) 119.88p¡¢59.94p¡¢23.98p XAVC S 4K 3840¡ß2160
(4:2:0, 8bit) 119.88p¡¢59.94p¡¢29.97p¡¢23.98p 3840¡ß2160
(4:2:2, 10bit) 119.88p¡¢59.94p¡¢29.97p¡¢23.98p XAVC S HD 1920¡ß1080
(4:2:0, 8bit) 119.88p¡¢59.94p¡¢29.97p¡¢23.98p 1920¡ß1080
(4:2:2, 10bit) 59.94p¡¢29.97p¡¢23.98p XAVC S-I 4K 3840¡ß 2160
(4:2:2, 10bit) 59.94p¡¢29.97p¡¢23.98p XAVC S-I HD 1920¡ß1080
(4:2:2, 10bit) 59.94p¡¢29.97p¡¢23.98p
¤³¤³¤ÇÆæ¤Ê¤Î¤Ï¡¢XAVC HS 4K¤Ç¤ÏÌ¤¤À30p(29.97p)¤¬»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¤Ç¤¢¤ë¡£Á°ºîIV¤Î»þÂå¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Â¾¤Î¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡ー¥à¥¢¥Ã¥×Åù¤Ç¤½¤Î¤¦¤Á²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤«»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤µ»½ÑÅªÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¹çÍýÅªÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ø¼°¤Ë¸«²ò¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
XAVC HS 4K¤Ç¤Ï30p¤¬»£¤ì¤Ê¤¤
¤Á¤Ê¤ß¤Ë30p(29.97p)¤Ï¡¢60p¤Û¤É¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤»¤º24p¤Û¤É¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤»¤º¡¢60p¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Æ°²è¹¹ð¤Ç¤Ï¤è¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ°²è»£±Æ¤Ç¤â¤¦°ì¤ÄÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö4KÆ°²è²è³ÑÍ¥Àè¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤À¡£¤³¤ì¤ÏÆ°²è¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢ÀÅ»ß²è¤è¤ê¤â¼ã´³²è³Ñ¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀÅ»ß²è¤ÈÆ±¤¸²è³Ñ(²£Éý)¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤³¤Îµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ï4K²òÁüÅÙ¤Ç¡¢¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤¬60p(59.94p)¤«120p(119.88p)¤Î»þ¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö4KÆ°²è²è³ÑÍ¥Àè¡×OFF¤Î24mm¥ï¥¤¥ÉÃ¼
¡Ö4KÆ°²è²è³ÑÍ¥Àè¡×ON¤Î24mm¥ï¥¤¥ÉÃ¼
¶¯ÎÏ¤Ê¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤È¥«¥éー
¤Ç¤ÏÁáÂ®»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£º£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥ó¥º¤Ï¥¥Ã¥È¥ì¥ó¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢G Master¤Î¡ÖFE 24-70mm F2.8 GM II¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤Ï¡¢¼ê¤Ö¤ìÀÚ¡¢¸÷³Ø¼°5¼´¥Ü¥Ç¥£Æâ¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤Î¤ß¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤È¡¢²è³Ñ¤Ï¶¹¤¯¤Ê¤ë¤¬¸÷³Ø¼°¤ÈÅÅ»ÒÊäÀµ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤Î4¤Ä¤¬¤¢¤ë¡£Â¾¼Ò¤Ç¤âÅÅ»ÒÊäÀµ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÊäÀµ¤Ë¤Ï2ÃÊ³¬¤òÀß¤±¤ëÎã¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥½¥Ëー¤ÏÄ¹¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ë¡£
¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤Ï¡ÖÀÚ¡×¤â´Þ¤á4¥¿¥¤¥×
¼ê¤Ö¤ìÊäÀµÈæ³Ó
¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÏÊäÀµ¤Î¸Â³¦ÃÍ¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È±ÇÁü¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Æ°ºî¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¤«¤Ê¤ê³ê¤é¤«¤ÊÊäÀµ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î³ê¤é¤«¤µ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â¾¼Ò¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥éー¥ì¥¹µ¡¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤µ¡Ç½¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥ìー¥ß¥ó¥°ÊäÀµ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥»¥ó¥¿ー¡×¤È¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤Î2¥âー¥É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¹¤ë¤ÈÃæ±ûÉôÊ¬¤ò¤À¤¤¤¿¤¤3ÇÜ¤°¤é¤¤¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£¥«¥á¥é¤ò¿¶¤ë¤ÈÂ¿¾¯Ç´¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¼ï¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¼ê¤Ö¤ìÊäÀµµ¡Ç½¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ìー¥ß¥ó¥°ÊäÀµ
¥Õ¥ìー¥ß¥ó¥°ÊäÀµOFF¤Î70mm¥Æ¥ìÃ¼
¥Õ¥ìー¥ß¥ó¥°ÊäÀµON¤Î70mm¥Æ¥ìÃ¼
¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤Ç¤Ï²èÌÌÆâ¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤ò¶ËÎÏ¥»¥ó¥¿ー¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¡£¼ê»ý¤Á¤Ç±ó¤¯¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤Ë¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤ÎÂåÂØ·ó¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Àー¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¡£¥Õ¥ìー¥ß¥ó¥°ÊäÀµÃæ¤Ï¼ê¤Ö¤ìÊäÀµµ¡Ç½¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤Îµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢Ìë´Ö»£±Æ°Ê³°¤ÏXAVC HS 4K/60p¤Ç¡Ö4KÆ°²è²è³ÑÍ¥Àè¡×¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4K»£±Æ¤Ï¡¢¥·¥Í¥ÞÍÑ¤ÎDCI¥µ¥¤¥º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀßÄê¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
XAVC HS 4K/60p¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ë
ºÇ¿·¤Î¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ÇÁü¤Î¥¥ì¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¹â¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤Î°ìÃ¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£ÆÃ¤Ë²¿¤âÀßÄê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È»£¤ì¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¥«¥éー¥Èー¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËFilm2¡¢Film3¤ò²Ã¤¨¤Æ12¼ïÎà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥·¥ã¥É¥¦¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬Ä´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Èー¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
Standard
Portrait
Neutral
Vivid
Vivid2
Film
Film2
Film3
Instant
Soft Highkey
Black&White
Sepia
¤Þ¤¿¿§°èÅù¤ò¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â»È¤¨¤ë¡£HLG¤äS-Cinetone¤¬»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ´ûÂ¸¤ÎLUT¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ªZV-E1¤«¤éÅëºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯VlogÀßÄê¡×¤Ï¡¢Vlog¸þ¤±¤Î´Ê°×¥·¥Í¥Þ¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥æー¥¶ーLUT¤âÅÐÏ¿²ÄÇ½
¥»¥ó¥µー¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¤Ã¤¿µ¡Ç½
ËÜµ¡¤ÏLog»£±Æµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢S-Gamut3.Cine/S-Log3¤ÈS-Gamut3/S-Log3¤Î2¤Ä¤À¡£º£²ó¤ÏS-Gamut3.Cine/S-Log3¤Ç»£±Æ¤·¡¢Davinci Resolve¤Ç¥«¥éー¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¸åHDR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Log»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ
¤«¤Ê¤ê¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¹Ê¤ê¾å¤²¤Æ¤â¥Î¥¤¥º´¶¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢³¬Ä´¤â½½Ê¬¤À¡£¤¿¤À60p»£±Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥Í¥ÞÉ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ°¤¤Ë¥Ì¥ë¥Ì¥ë´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤òºî¤ëºÝ¤Ë¡¢XAVC HS 4K¤Ç¤Ï30p(29.97p)¤¬»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê³¬Ä´¤ò»Ä¤¹
Â³¤¤¤ÆÌë´Ö»£±Æ¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¥½¥Ëー¤Î¥»¥ó¥µー¤ÏÎ¢ÌÌ¾È¼Í·¿¤¬¥Ùー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â´¶ÅÙ¤¬¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¤½¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢Æ°²è¤Ç¤ÎºÇ¹âISO´¶ÅÙ¤Ï51200¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÁý´¶¤¹¤ì¤Ð102400¤Þ¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£ÀÅ»ß²è¤ÎºÇÂç´¶ÅÙ¤Ï204800¤À¤¬¡¢Æ°²è¤Ç¤ÎºÇ¹â´¶ÅÙ¤Ï102400¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ISO´¶ÅÙ¤ò½ç¤Ë»£±Æ
Ìë´Ö»£±Æ¤Ï¡¢XAVC S 4K/30p¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¹¥Ôー¥É1/30¸ÇÄê¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ISO´¶ÅÙ¤Ï¥ªー¥È¤À¤¬¡¢¸½¾ì¤ÏËÜÅö¤Ë°Å¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥±ー¥¹¤Ç51200¤Ç¤¢¤ë¡£Áý´¶¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤Û¤É°ÅÉô¥Î¥¤¥º¤¬Áý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÎÉ¹¥¤À¡£¥»¥ó¥µーÆÃÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ë¸å½èÍý¤â¾å¼ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î°ÅÉôÀÇ½¤Ï¡¢ÊóÆ»¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ê¤É¤Ç¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ìë´Ö»£±Æ¤Ë¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø
¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¿§²¹ÅÙ¤Î°ã¤¦¸÷¸»¤Î´Ö¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥«¥Ã¥È¤ÎºÇ½é¤Î°Ø»Ò¤Î¾ÈÌÀÉôÊ¬¤Ï¡¢Â¾¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤ÏÎÐ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤À¡£¤³¤³¤â¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÃÈ¿§¤Î¸÷¸»²¼¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÃÈ¿§·Ï¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢AI¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¢Ê·°Ïµ¤Í¥Àè¡¢¥Û¥ï¥¤¥ÈÍ¥Àè¤Î3¥âー¥É¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ÄÉ½¾Â®ÅÙ¤Ï3ÃÊ³¬¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ÇÄÉ½¾Â®ÅÙºÇÂ®¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ªー¥È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥âー¥É¤Ï3¤Ä
ÄÉ½¾Â®ÅÙ¤Ï3ÃÊ³¬
¥¹¥íー»£±Æ¤â¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¡£º£²ó¤Ï120p»£±Æ¡¢24pºÆÀ¸¤Î¤¿¤á5ÇÜÂ®¤Ç¤¢¤ë¡£Super35mm¥µ¥¤¥º¤Ë¥¯¥í¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢4K¤Ç¤Î²òÁüÅÙ¤â½½Ê¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢²è³Ñ¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥íー»£±Æ¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Î÷²Á¤Ç·ÚÎÌ¤ÊAPS-C¥ì¥ó¥º¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¡£
4K²òÁüÅÙ¤Ç5ÇÜÂ®¥¹¥íー
ÁíÏÀ
¦Á7Ìµ°õ¥·¥êー¥º¤Ï¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ò¶Ë¤á¤¿·ë²Ì¡¢¦Á7 V¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥«¥á¥é¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥»¥ó¥µー¤â²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤â½éÊª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìë´Ö»£±Æ¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¦Á¤Ç¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤³¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¥«¥á¥é¤À¡£¥»¥ó¥µー¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ò°ìÄÌ¤êÂ·¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÎºÆÄêµÁ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤í¤¦¡£
¥á¥Ë¥åー¤Î¹½À®¤â¤³¤Ê¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡Ç½¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤Çµ¡Ç½¤¬ÇÓÂ¾¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥°¥ìー¥¢¥¦¥È¤·¤¿µ¡Ç½¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Îµ¡Ç½¤ÈÇÓÂ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤ÉÂå¤ï¤ê¤Ë¤É¤Îµ¡Ç½¤òÊÑ¹¹¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ËÉ®¼Ô¤¬Åö»þ¤Î³«È¯¥Áー¥à¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿±Õ¾½¤Î¥Á¥ë¥È¹½Â¤¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¥â¥Ë¥¿ー¤ò²£¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¤«¤Ê¤ê½õ¤«¤ë¡£¤Þ¤¿²£¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ²óÅ¾¤µ¤»¤¿»þ¤Ë¡¢±Õ¾½¥â¥Ë¥¿ー¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ð¤á¤Ë¤«¤·¤²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¿åÊ¿¤ò¼è¤ëºÝ¤Ë³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ò¥ó¥¸¤Î¥á¥«Àß·×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¿¿²£¾å¸þ¤¤Ë¥â¥Ë¥¿ー¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤Á¤ó¤È¿åÊ¿¤Ë¤Ê¤ë
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î³ä¤Ë¤Ï²Á³Ê¤¬¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤Ë»È¤¨¤¿¤é¤½¤ì¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¥«¥á¥é¤Ç¤¢¤ë¡£