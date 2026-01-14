¸ÞÎØ¾ÃÌÇ¤ÎÃË»Ò¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡Ö²ò¼á¥ß¥¹¡×¤ÏÏ¢ÌÁ¤âÁª¼ê¤â³¦·¨¤â°¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î¤ß¤Á¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×Àº¿À¤Ç4Ç¯¸å¤ØºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤Î´¬¡£
·ë²Ì¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤ÇÀÕ¤á²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¤¤ä¡¼¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡¢¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Ï¡£Âç²ñ¤´¤È¤Ë¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Æ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤³¤³¤Ë¥¢¥ê¤ÎÄÞº¯¤ò»Ä¤½¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤½¤ÎÀº¿À¤Ë¤Ï´¶Éþ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¥½¥Á¸ÞÎØ¡¦Ê¿¾»¸ÞÎØ¡¦ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡Ê¡ª¡Ë¡¢²¼Ä®¤«¤é¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿²¼Ä®¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤ËÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Þ¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÀ¤³¦É¸½à¤Î¥½¥ê¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ê¢¨ÍýÍ³¤Ï²¼Ä®¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤¬ÃÙ¤¤¤«¤é¡Ë¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ë¤Îµá¤á¤Ê¤¤¤Î¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÎÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«´Î¿´¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¼«ÂÎ¤òÆ¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎºÆµ¯¤ò´ü¤·¤¿¤¤¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌðÀè¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡£²¿¤È¡¢¹ñÆâ¤Ç¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¶¥µ»¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤¬½Ð¾ìÏÈ³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Î²ò¼á¤ò¸í¤ë¤È¤¤¤¦ÄËº¨¤ÎÉÔ¼êºÝ¤òÈÈ¤·¡¢¸ÞÎØÀÚÉä¤òÁè¤¦¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ËÃË»Ò¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò¼º¤¦¡Ê¢¨¤½¤â¤½¤â¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÐÙ¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢Ï¢ÌÁ¤Ï¡Ö²ò¼á¥ß¥¹¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡ª
¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤ÎÆüËÜÀª¤Ï3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤ÇÆ»¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤È¤Ï¡£¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£¤¢¤¤ì¤Æ¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
Îä¤¿¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼³¦·¨Á´ÂÎ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÄã¤µ¤¬½Ð¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÏ¢ÌÁ¤Ï°¤¤¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥Ò¥É¥¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¤Û¤¦¤â¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍîÃÀ¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È¡¢ËÍ¤Ê¤É¤ÏÂç¤¤¤Ëµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¸µ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅÓÃæ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¸å½Ð¤·¤Ç¸À¤¦·Á¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²ò¼á¥ß¥¹¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¾ìÏÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ò¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ºÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÏ¢ÌÁ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤â²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç¼ºÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤Ï2024Ç¯10·î21ÆüÉÕ¤±¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¡ÊIBSF¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ëº£¤³¤Î½Ö´Ö¤â·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤âÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂ¿¾¯¤Ä¤Ã¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Milano-Cortina-2026/qualification-system/Qualification-System-for-Bobsleigh.pdf
ÃË»Ò¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥½¥ê¤Î¿ô¤ò³ä¤êÅö¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éºÇÂç¤Ç3Âæ¤Î¥½¥ê¤¬2¿Í¾è¤ê¡õ4¿Í¾è¤ê¤Î¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î18Æü»þÅÀ¤Ç¤Î2025-2026¥·¡¼¥º¥óIBSFÊ£¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊIBSF Combined Ranking¡Ë¤Î½ç°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ£¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢2¿Í¾è¤ê¼ïÌÜ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È4¿Í¾è¤ê¼ïÌÜ¤Î³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹ç·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÖÊ£¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï2¿Í¾è¤ê¼ïÌÜ¤È4¿Í¾è¤ê¼ïÌÜ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤·¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤À¤±¤¬Æþ¤ë¡ÊThe IBSF Combined Ranking List includes only those pilots who are ranked in both 2-man and 4-man bobsleigh races.¡Ë¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢2¿Í¾è¤êor4¿Í¾è¤ê¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¶ì¼ê¼ïÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Ï¥½¥ê¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë
¤³¤ì¤Ï2024Ç¯10·î21ÆüÉÕ¤±¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤òÆÉ¤á¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡¼¡©¡×¤òÄ´¤Ù¤¿¤éÉ¬¤º¤ï¤«¤ëÆâÍÆ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¹àÌÜ¤ò¸«¤Æ¤â¡ÖIBSFÊ£¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç·è¤á¤ë¤è¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÊ£¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°ÌÆþ¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖÊ£¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï2¿Í¾è¤ê¤È4¿Í¾è¤ê¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÎ¾Êý¤Î¼ïÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Þ¤Ç10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯ÏÃ¤Î¤Ï¤º¡£
¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜÏ¢ÌÁ¤Î²ò¼á¥ß¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡ÖÊ£¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï2¿Í¾è¤ê¤È4¿Í¾è¤ê¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢2¿Í¾è¤ê¤Î¤Û¤¦¤ÎÂç²ñ¤Ð¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª4¿Í¾è¤ê¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ªÁ´Á³¥Ý¥¤¥ó¥È¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¤µ¡¼¤»¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¥Ò¥É¥¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£½Ð¾ìÏÈ¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤ÏÂç²ñ¤´¤È¤Ë¤¤¤í¤¤¤í»ÅÁÈ¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Ï4¿Í¾è¤ê¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¡Ö2¿Í¾è¤ê¼ïÌÜ¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ò¼á¤òµ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¢¨²ò¼á¥ß¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£
¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃË»Ò¤ÎÆüËÜÀª¤Ï2¿Í¾è¤ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï36°Ì¤Ë¾¾²¬¹¸µ±¤µ¤ó¡¢39°Ì¤Ë¼Ä¸¶Î¿¤µ¤ó¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢4¿Í¾è¤ê¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤ê¤â·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¼Ä¸¶¤µ¤ó¤ÎÀïÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢4¿Í¾è¤ê¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¤·¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï4¿Í¾è¤ê¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¼«ÂÎ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¡¢½ª»Ï°ì´Ó¤·¤¿¥«¥ó¥Á¥¬¥¤¤ò´Ó¤¡¢2024Ç¯¤«¤é¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½Ð¾ìÏÈ¤Îµ¬Äê¤òÆÉ¤Þ¤ºµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤³¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥è¥½¤Î¹ñ¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¡Ö¥¢¥Á¥ã¡¼¡¢4¿Í¾è¤ê¤â½Ð¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Ï¢ÌÁ¤òÀÕ¤á¤Æ½ª¤ï¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö³¦·¨Á´°÷¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ÂÓÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£
¢Ï¢ÌÁ¤Ï¡Ö½Ð¾ìÏÈ¤Î¾ò·ï¤¬¤ª¤È¤È¤·ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸«Íî¤È¤·¡×¤Ê¤É¤È¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¡ª
ÆüËÜ¤Î¶¥µ»ÃÄÂÎ¤¬¡¢½Ð¾ìÏÈ³ÍÆÀ¤Î¾ò·ï¤¬¤ª¤È¤È¤·ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸«Íî¤È¤·¡¢É¬Í×¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ËÁª¼ê¤òÇÉ¸¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹
Âç²ñ³«Ëë¤Þ¤ÇÌó1¤«·î¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¢https://t.co/jy2DvoNIOb
¤Þ¤¡¡¢¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï¢ÌÁ¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁÀ¤¦¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¾ò·ï¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤«¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃ¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Ë¶½Ì£¤â´Ø¿´¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÎ¨Ä¾¤ËÇ§¤á¤Æ¡¢4Ç¯¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Èµ¬Äê¤òÆÉ¤à¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡£
°Ö¤á¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¡¡¢¤¿¤È¤¨µ¬Äê¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤Ï°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤ÇÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î¾¾²¬¤µ¤ó¤Î³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬432ÅÀ¡¢¤Ä¤Å¤¯¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Î³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬412ÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¾ìÏÈ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÊ£¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°27°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤µ¤ó¡Ê¥È¥ê¥Ë¥À¡¼¥É¡¦¥È¥Ð¥´¡Ë¤Î1062ÅÀ¤ò¾å²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢4¿Í¾è¤ê¤Ç600ÅÀ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï4¿Í¾è¤ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦15°Ì¤È¤«¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨µ¬Äê¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤É¤Î¤ß¤Á½Ð¾ìÏÈ¤Ï¼è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯¡¢·ç¾ì¼Ô¤¬½Ð¤Æ·«¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤â·«¤ê¾å¤¬¤êÂÔ¤Á¤Î3ÈÖ¼ê¤È¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¡¥Ê¥¤¤«¤Ê¤È¡£
¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë½÷»Ò¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö2¿Í¾è¤ê¼ïÌÜ¤È1¿Í¾è¤ê¼ïÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹ç»»¤·¤¿Ê£¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½Ð¾ìÏÈ¤ò·è¤á¤ë¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷»Ò¤Ï°ìÈÖºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ë¼ïÌÜÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç·è¤á¤ëÏÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÀÐÀîÍ¥¤µ¤ó¤¬1¿Í¾è¤ê¼ïÌÜÏÈ¤Î·«¤ê¾å¤¬¤êÂÔ¤Á5ÈÖ¼ê¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË»Ò¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï²ÄÇ½À¤ÎÐÙ¾å¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÏÎ¦¾å¤È¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¡Ê¢¨½Ð¾ì¤Ï¤»¤º¡Ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÈÔ²ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ¢ÌÁ¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¡×¤È¤¤¤¦3¶¥µ»¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤ÎÂÎÀ©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ö¤ê¤Ï¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤È¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Á¤é¤Îµ¬Äê¤ä¤é¤òÄ´¤Ù¤Æ²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é»ØÅ¦¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¾ÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃí°Õ´µ¯¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥å¡¼¥¸¥å³¦·¨¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤Ê¡©¡×¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¡Æ¤¤ÎÐÙ¾å¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÑ¶ñµ¬Äê¤È¤«¤½¤ÎÂ¾¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡Ê¢¨ÀäÂÐÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¾¡¼ê¤ËÇí¤¬¤·¤Æ¼º³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡Ë¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ç¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°³¦·¨¤Îµ²±¤ò°ú¤¤º¤ë¼Ô¤«¤é¤Î¤´°ÆÆâ¤Ç¤·¤¿¡ª
