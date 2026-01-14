±Ñ ·úÀßÍ½Äê¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ë¡ÈÈëÌ©ÃÏ²¼¼¼¡É¤«
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤ËµðÂç¤ÊÂç»È´Û¤ò·úÀß¤¹¤ë·×²è¤ò½ä¤êÈëÌ©¤ÎÃÏ²¼»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç»È´Û¤Î·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Î¼þÊÕ
Âé¸ï¾÷¥ê¥Ý¡ÖÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¿·¤·¤¯Ãæ¹ñÂç»È´Û¤¬°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊâÆ»¤Î²¼¤Ë¶âÍ»³¹¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤ÊÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤Ï12Æü¡¢Æþ¼ê¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Îµì¡¦²¦Î©Â¤Ê¾¶É¤Ë°ÜÅ¾Í½Äê¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ë¡ÖÈëÌ©¤ÎÃÏ²¼¼¼¡×¤¬ºî¤é¤ì¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç»È´Û¤Î·úÀßÍ½ÄêÃÏ±è¤¤¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¶âÍ»³¹¤Î¥·¥Æ¥£¤È¥«¥Ê¥ê¡¼¥ï¡¼¥Õ¤ò·ë¤Ö½ÅÍ×¤ÊÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬ËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¤¬Æþ¼ê¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÃÏ²¼¼¼¤ÎÊÉ¤¬ºî¤êÄ¾¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¤Ä¤ÎÇÓµ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ïº£·îËö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñË¬Ìä¤òÁ°¤ËÂç»È´Û¤Î·úÀß·×²è¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡ANN¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤ËÊÖÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë