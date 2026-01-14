¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê µîÇ¯¤ÎÌ±´Ö¿Í»à½ý¼Ô¡È²áµîºÇÂ¿¡É
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ë»à½ý¤·¤¿Ì±´Ö¿Í¤Ï¤ª¤è¤½1Ëü5000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÁ´ÌÌ¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ñÏ¢¤Îµ¡´Ø¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Î¥Ï¥ë¥¥¦½£¤Ç13ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ì±´Ö¤ÎÂðÇÛ²ñ¼Ò¤Î·úÊª¤Ë¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢4¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼¡¤°Ì±´Ö¿Í¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÏ¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¸¢´Æ»ëÃÄÂÎ¤Ï12Æü¡¢2025Ç¯¤Î»à¼Ô¤¬2514¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤¬1Ëü2142¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»à½ý¼Ô¤Î¿ô¤Ï2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½3³äÁý²Ã¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2022Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Ç¤Î¹¶·â¤Î·ã²½¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹µ÷Î¥Ê¼´ï¤Î»ÈÍÑ¤Î³ÈÂç¤¬Í×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë