±Ä¶ÈÃæ¤Î¥Ð¡¼¤ÎÊÉ¤«¤éÈ¯¸«¤Î°äÂÎ¤Ï¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡¡ÂáÊá¤Î¥Ð¡¼·Ð±Ä¼Ô¤¬»àË´¤Î·Ð°Þ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¡¡ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î¥Ð¡¼¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤Ç½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°äÂÎ¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢28ºÐ¤Î´Ç¸î»Õ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆü¹âÄ®¤Î´Ç¸î»Õ¡¦¹©Æ£ÆüºÚÌî¡Ê28¡Ë¤µ¤ó¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤´¤í¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¡¦¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤¬¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ð¡¼¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤Ë¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î31Æü¼«Âð¶á¤¯¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª»Ñ¤¬ºÇ¸å
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢12·î31Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤È¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÃÎ¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤¬»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
