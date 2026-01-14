¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ìß¤Ä¤¡ª¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Ï¡Ö°ìÈÖ½Å¤¤¤Î¤Ç¡×10kg¤ÎµÏ¤ÇÍ¾Íµ¤Î¾Ð´é
1·î8Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¤Î¼Ò²ñÇÉÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡£
Âè1ÏÃ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤¬207Ëü²ó¤òÆÍÇË¡ÊÇÛ¿®¿ô¡§2,078,372¡¿TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡¢´ü´Ö¡§1·î8Æü¡Á1·î12Æü¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¡È¤ª¥³¥á¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¿·½Õ¡ªÌß¤Ä¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·ÏÃ¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¾¾Åè¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊºûÌî¹Ì°ì¡¦Ìò¡Ë¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡ÊÉ¶Í¥¹á¡¦Ìò¡Ë¡¢¹â¶¶¹î¼Â¡Ê¸ÅÄ®Ëºî¡¦Ìò¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃÏ¿¿±û¡ÊÈÓÅçºîµ×»Ò¡¦Ìò¡Ë¤È¡¢·àÃæ¤Î¡È¥¶¥Ã¥³¥¯¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢e-Tax¡Ê¥¤¡¼¥¿¥Ã¥¯¥¹¡¢¹ñÀÇÅÅ»Ò¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¤¡¼¥¿·¯¡×¤âÅÐ¾ì¡£¥¶¥Ã¥³¥¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¤¡¼¥¿·¯¤Ï¡¢¡ÈÌß¤Ä¤¤Î¥×¥í¡É¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¯Ìß¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖÌß¤Ä¤¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦º´Ìî¤¬5kg¤ÎµÏ¤ÇÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥º¥Ã¥·¥ê¤·¤¿µÏ¤Î½ÅÎÌ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¤Ê¤ó¤È¤«Ìß¤ò¤Ä¤¡¢¥¥ê¥Ã¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿º´Ìî¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾¾Åè¤é¥¶¥Ã¥³¥¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»×¤ï¤º¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÂç´¿À¼¡£º´Ìî¤¬½êÂ°¤¹¤ëM!LK¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ë¤«¤±¤Æ·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¾¾Åè¤¬¡Ö°ìÈÖ½Å¤¤¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¤È10kgµÏ¤ò·Ú¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¡¢¥×¥í¤Î2¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¾¾Åè¤Î»Ñ¤Ëº´Ìî¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤ó¤«ËÍ¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¢¡¹â¶¶¹î¼Â¤¬¥¯¡¼¥ë¥Ý¡¼¥³¤Ë!?
¥×¥í¤«¤é¤¤¤Á¤Ð¤ó·Ú¤¤3kg¤ÎµÏ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿Ä¹ßÀ¤Ï¡¢¸«»ö¤ËÌß¤ò¤Ä¤¤¤¿¸å¡¢¡Ö»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¡Ä¡ª¡×¤È¡¢µÏ¤òÇ´¤êµ¤¤Î¤¢¤ëÌß¤«¤é°ú¤Î¥¤¹¤Î¤Ë¶ìÀï¡£
°ìÊý¡¢10kg¤ÎµÏ¤Ë°ì½Ö¤Ò¤ë¤ó¤ÀÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¹â¶¶¤À¤¬¡¢¤¤¤¶µÏ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¡¡Á¤Ë¤£¡Á!? ¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡ª ÃË¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¡Ä¤ª¥³¥á¡ª¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²ñ¾ìÃæ¤¬ÂçÇú¾Ð¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤Ï²¿kg¤Î¤Ç¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¡¢¥×¥í¤«¤é3kg¤ÎµÏ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿ÂçÃÏ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥×¥í¤ò¤â¤¦¤Ê¤é¤»¤ëÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÎÌß¤Ä¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¡¼¥¿·¯¤âÌß¤Ä¤¤ËÄ©Àï¡£¥¶¥Ã¥³¥¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Ï2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤Ï¤ªÁáÌÜ¤Ë¡ª¡×¤È¡¢e-Tax¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈPR¤·¤Æ¤¤¤¿¡£