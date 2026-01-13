ÂçÄ²¥«¥á¥é¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¿ä¾©ÉÑÅÙ¤Ï? ÂçÄ²¤¬¤ó¤¬µÞÁý¤¹¤ëÇ¯Îð¤ä½é´ü¾É¾õ¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ!
ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ï¡¢ÂçÄ²Æâ¤òÄ¾ÀÜ´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤ä¥Ý¥êー¥×¡¢±ê¾ÉÀ¼À´µ¤Ê¤É¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¸¡ºº¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Ï40Âå°Ê¹ß¤ÇµÞÁý¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¸¡ºº¤¬Í£°ì¤ÎÈ¯¸«¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¸¡ººÉÑÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº´¡¹ÌÚ°å±¡¡×¤Îº´¡¹ÌÚÀèÀ¸¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
º´¡¹ÌÚ Âç¼ù¡Êº´¡¹ÌÚ°å±¡¡Ë
2009Ç¯ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅìË®Âç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーº´ÁÒÉÂ±¡½é´ü¤Ë¸¦½¤°å¤È¤·¤ÆÆþ¿¦¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹á¼è¾®¸«Àî°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£2021Ç¯¡¢º´¡¹ÌÚ°å±¡±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâ»ë¶À³Ø²ñÀìÌç°å¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ç¤Ï¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´¡¹ÌÚÀèÀ¸
ÂçÄ²¤ÎÆâÉô¤òÆâ»ë¶À¥«¥á¥é¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£°ß¥«¥á¥é¤¬¸ý¤«¤éÁÞÆþ¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÄ²¥«¥á¥é¤ÏæêÌç¤«¤éÁÞÆþ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ß¥«¥á¥é¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡ººÃæ¤Ë¥Ý¥êー¥×¤ä¤¬¤ó¤òµ¿¤¦ÉÂÊÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ò°ìÉôºÎ¼è¤·¤¿¤ê¡¢¥Ý¥êー¥×¤ÎÀÚ½ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹ÌÚÀèÀ¸
ÂçÄ²¤¬¤ó¤äÂçÄ²¥Ý¥êー¥×¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÄ²·Æ¼¼¾É¤äµõ·ìÀÄ²±ê¡¢¥¯¥íー¥óÉÂ¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤È¤¯¤Ë¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ï¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤¬¤â¤Ã¤È¤âÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤³¤Á¤é¤âÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´¡¹ÌÚÀèÀ¸
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë50Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¡¢2～3Ç¯¤ª¤¤Ë¤Ï¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£40Âå¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º°ìÅÙ¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ÍýÍ³¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´¡¹ÌÚÀèÀ¸
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢40Âå°Ê¹ß¤ËµÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Áá´ü¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤Ê¤É¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢²¾¤Ë·ìÊØ¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½é´ü¤Î¾ì¹ç¤ÏÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ ¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊØÀø·ì¤ä·ìÊØ¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
