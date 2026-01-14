¤³¤¿¤Ä¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼ÉôÊ¬¤À¤±ÂØ¤¨¤ë¡ª¡© ¸Å¤¯¤Æ¤â¾Ê¥¨¥ÍºÇ¿·¤³¤¿¤Ä¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ö¤³¤¿¤Ä¡Á¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¥á¥È¥íÅÅµ¤¹©¶È¤Ï1·îÃæ½Ü¡¢¼èÂØ¤¨¥Ò¡¼¥¿¡¼¤È¥³¡¼¥É¤Î¡Ö¤³¤¿¤Ä¡Á¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËH600T¡ÊÂ®ÃÈ¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÈQ300T¡Ê¾Ê¥¨¥Í¤¸¤ó¤ï¤ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Î2¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥ä¥Þ¥ÀÅÅµ¡¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ä¥Þ¥À¥â¡¼¥ë¡×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥ä¥Þ¥À¥â¡¼¥ë¤Ç¤Î²Á³Ê¤ÏH600T¤¬1Ëü670±ß¡¢Q300T¤¬7150±ß¡£
¡¡¡Ö¤³¤¿¤Ä¡Á¤ë¡×¤Ï¤³¤¿¤Ä¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼ÉôÊ¬¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤Çµ¡Ç½Åª¤ÊºÇ¿·»ÅÍÍ¤Î¤³¤¿¤Ä¤Ø¤Èºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡H600T¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡ÖÂ®ÃÈ¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¡¢U»ú·Á¥Ï¥í¥²¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¤³¤¿¤ÄÆâÉô¤òÁÇÁá¤¯ÃÈ¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²¹É÷¥Õ¥¡¥ó¤Ç²¹ÅÙ¤Î¥à¥é¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Ëü¤¬°ìÀÚ¤êËº¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤Ê5»þ´Ö¼«Æ°ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¼ê¸µ¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤«¤éºÙ¤«¤Ê²¹ÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡Q300T¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¡Ö¾Ê¥¨¥Í¤¸¤ó¤ï¤ê¥â¥Ç¥ë¡×¡£300W¤ÈÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ç¤Î±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ä°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¥Ò¡¼¥¿¡¼ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡¢U»ú·ÁÀÐ±Ñ´É¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£±óÀÖ³°Àþ¤òÂ¿¤¯Êü½Ð¤·ÇöÌÀ¤ë¤¤ÀÖ¿§¤Î¸÷¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â5»þ´Ö¼«Æ°ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿°Â¿´Àß·×¡£¼ê¸µ¤ÎÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¥ª¥ó¥ª¥ÕÁàºî¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡ü¥à¥é¤Ê¤¯¤¹¤°²¹¤Þ¤ëµ¡Ç½À or Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î·ÐºÑÀ
