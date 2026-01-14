¡ØBE:FIRST THE MOVIE¡ÙÂè3ÃÆ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÍ½¹ðÊÔ¡õ¥·ー¥ó¼Ì¿¿¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BE:FIRST¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¥·¥êー¥º¡ØBE:FIRST THE MOVIE¡Ù¤ÎÂè3ÃÆ¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¤¬¡¢BE:FIRST¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¥¤¥äー¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Î2·î6Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò´°Á´¼èºà
º£ºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØBE:the ONE¡Ù¥·¥êー¥º¤È¹½À®¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ø-Who is BE:FIRST?-¡Ù¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¥á¥ó¥ÐーÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£¥Ä¥¢ー¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤á¤¿¡ÈÁÇ´é¡È¤È¡ÉËÜ²»¡È¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Î¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¡¢¥·ー¥ó¼Ì¿¿¤¬½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢BE:FIRST¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØÂè67²ó ÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¥¤¥äー¤Îº£Ç¯2026Ç¯¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¡ØBE:FIRST Stadium Live 2026 We are the ¡ÈBE:ST¡É¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤¦Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅö»þ¤«¤é·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿À¤³¦¿Ê½Ð¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ç¡ØBE:FIRST¡Ù¤Ï¡¢ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«――¡×¡£´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤Æ½Å°µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¤Ê¤«¡¢Èà¤é¤Ï½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
±Ç²è¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç³ÆÃÏ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î»Ñ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¬¤ì¤¿¹ñ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤¹¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤â»£±Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è°Ê¾å¤Ë¥«¥á¥é¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢Èà¤é¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Á¯ÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ä¥¢ーÃæÈ×¡¢µÞî±6¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£BESTY¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢»öÂÖ¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÕ¶¤µ¤¨¤â³Ú¤·¤ß¡¢ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤é¤·¤¤¶¯¤µ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ´¿´î¤È¶ìÇº¤¬¸òºø¤·¤¿½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡£²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëBE:FIRST¤Î»Ñ¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Èà¤é¡¢¤½¤·¤Æ´Ñ¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡ÈÁÇ´é¡É¤È¡ÈËÜ²»¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡£
¢£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢¥·ー¥ó¼Ì¿¿8ÅÀ¤¬²ò¶Ø
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢À¤³¦¿Ê½Ð¤È·Ç¤²¡¢Ì´¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÄBE:FIRST¤Î»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¡¢SKY-HI¤¬¤Ä¤±¤¿ËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤Ø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë°Õ»×¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½é¤ÎWorld Tour¡¡¤¤¤¶¡¢ÀµÇ°¾ì¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ôー¤¬ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢BE:FIRST¤Î¾ï¤ËÁ°¤ò¸þ¤¡¢¡È¿Ê²½¡É¤È¡È³Ð¸ç¡É¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¡¢¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ÈBE:FIRST¡É¤È¤·¤Æ¤Î°Õ»Ö¤¬¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·ー¥ó¼Ì¿¿¤Ï8ÅÀ¡£¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢³Æ¹ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥·ー¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Î²»³Ú¤¬¡¢¤Ê¤¼°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£BE:FIRST ¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇ¹â¤Î²»¶Á´Ä¶¤ÇÂÎ´¶
ËÜºî¤Ï¡¢2DÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀµÌÌ¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î·×3ÌÌ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ëSCREENX¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·ー¥È¤¬Æ°¤¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤Ë´Ä¶¸ú²Ì¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤êË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë4DX¡¢¤½¤·¤ÆSCREENX¤È4DX¤Îµ¡Ç½¤òÍ»¹ç¤·¤¿ULTRA 4DX¤Ç¾å±Ç¡£
Î×¾ì´¶¤ÈË×Æþ´¶¤Î¶Ë¸Â¤òÄÉµá¤·¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ´¶·¿¥·¥¢¥¿ー¤Ç¡¢BE:FIRST¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç´¶Æ°ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Ç¡¢¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¢£¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê
ËÜºî¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î8Æü¤ËBE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÉñÂæ°§»¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
¤ªÂæ¾ì¡¢²£ÉÍ¡¢ºë¶Ì¤Ë¤Æ¡È3·à¾ì¤ËÆ±»þ¤Ë¡É¥á¥ó¥Ðー¤¬¤Õ¤¿¤ê¤º¤ÄÅÐÃÅ¤·¡¢¤½¤Î¸åÁ´°÷¤¬½¸·ë¤·¤Æ¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ë¤âÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï±Ç²è¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
´ÆÆÄ¡§¥ª¡¦¥æ¥ó¥É¥ó¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥ß¥ó
½Ð±é¡§SOTA¡¢SHUNTO¡¢MANATO¡¢RYUHEI¡¢JUNON¡¢RYOKI¡¢LEO
ÇÛµë¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º
(C)B-ME ¡õ CJ 4DPLEX All Rights Reserved.
