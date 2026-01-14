ÆüËÜÄÌ±¿¡¦ËÌÀîÍøÀ¸³°Ìî¼ê¤¬¿·¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¡¡¡Ö»æ°ì½Å¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆüËÜÄÌ±¿¡¦ËÌÀîÍøÀ¸³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬º£µ¨¤«¤é¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Æþ¼Ò11Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë±¦ÂÇ¤Á¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ù¤¯ÂçÌò¤òÃ´¤¦¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤Ï1ÅÀº¹¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»æ°ì½Å¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÍ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÈ¯¸À¤·¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸åÊý¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£ºòÇ¯¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç½éÀïÇÔÂà¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï°ìºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÀï½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£ËÌÀî¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¶¯¤¤´íµ¡´¶¡£¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤ò¡ÖºòÇ¯¡¢10Ç¯ÌÜ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Î¼Â¤Ëº£¤¬°ìÈÖ¼å¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍº»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£ËÌÀî¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢Å°ÄìÎÏ¤Î3Ê¸»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö100¡ó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£Ã¯¤â¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¡£100¡ó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´°àú¤Ë¤¹¤ë¡£¤¢¤È¤Ïµ»½Ñ¤Èµ»½Ñ¤Î¾¡Éé¤È¤¤¤¦ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¤é¤Ë¸þ¤±¤ë»ëÀþ¤â¸·¤·¤¤¡£ºòµ¨¤Î¸ø¼°Àï¤Ï42ÂÇ¿ô13°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦310¡¢10ÂÇÅÀ¡£ÉÔÆ°¤Î3ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢ËþÂ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÏÈù¿Ð¡Ê¤ß¤¸¤ó¡Ë¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÍ×½ê¤Ç°ìËÜÂÇ¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Æ¤º¤ËÉé¤±¤¿¡£²ù¤·¤µ¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤òËº¤ì¤º¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³1²óÀï¡¦ÆüËÜÀ½Å´À¥¸ÍÆâÀï¡£5²ó2»à°ìÎÝ¤«¤éÈ¿·â¤Îº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿7²ó1»àÆóÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö´°Á´¤Ëµ»½ÑÉÔÂ¡£¾¡Éé½ê¤ÇÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ3¡½4¤ÇÀËÇÔ¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ·é¤¯¡¢ÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï2Ç¯´Ö½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÈ¯ÌÜ¤ÎJABAÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¡£Áª¼ê´Ö¤Ç¤Ï¡È¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÔ»ÔÂÐ¹³ËÜÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÕÀè¤«¤éìÅÍß¤Ë¾¡Íø¤Î2Ê¸»ú¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¿¿¤ÎÉü³è¤Ø¡¢ËÌÀî¼ç¾¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¿·É÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
