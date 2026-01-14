Âà¿¦¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡©ÀÇ¶â¤¬Ìá¤ë¾ì¹ç¤â¡ªÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿Í¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤4¼ïÎà¤Î½ñÎà
²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡×¡£
¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤ÆÇ¯¶âÀ¸³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤äÄêÇ¯Âà¿¦¼Ô¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤ÏÎáÏÂ8Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¹²¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
Âà¿¦¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹
Âà¿¦½êÆÀ¤Î¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÇ¶â¤¬Ìá¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¡Û
¡¦¿½¹ð½ñ¡ÊÂè°ìÉ½¡¢ÂèÆóÉ½¡Ë
¡¦¿½¹ð½ñÂè»°É½¡ÊÊ¬Î¥²ÝÀÇÍÑ¡Ë
¡Ú¼è¤ê´ó¤»¤ë½ñÎà¡Û
¡¦µëÍ¿½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼
¡¦Âà¿¦½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼
»ÙÊ§¤Ã¤¿ÀÇ¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â
²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤ÆÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢Âà¿¦Á°¤Ë¶ÐÌ³Àè¤Ë¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¤Î¼õµë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½¹ð½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿½¹ð½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âà¿¦½êÆÀ¤Î¹µ½ü³Û¤Ï¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°ìÎ§¤Ç20.42¡ó¤â¤Î½êÆÀÀÇ¤ò¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºß¿¦Ãæ¡¢¤¹¤Ç¤ËµëÍ¿¤«¤é¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½êÆÀÀÇ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç³µ»»¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂà¿¦¤·¡¢¤½¤Î¸åÌµ¼ýÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤ß¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¼¤á¤ë¤Ù¤ÀÇ¶â¤è¤ê¤âÂ¿¤¤³Û¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ì¤Ð´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¹µ½ü³Û¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¸»ÀôÄ§¼ý³Û¤Î°ìÉô¤¬´ÔÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢³°¹ñ´ë¶È¤«¤éÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Âà¿¦¶â¤òÇ¯¶â·Á¼°¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö»¨½êÆÀ¡×°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤È¹ç»»¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ï¡Ä¡©
¡Ú¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ï¿½¹ð¤¬É¬Í×¡Û
¡¦Âà¿¦¶â¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤Ë½êÆÀÀÇ¤ò20.42¡ó¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¦³°¹ñ´ë¶È¤«¤éÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í
¡¦Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂà¿¦¤·¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í
¡Ú¡Ö»àË´Âà¿¦¡×¤ÇÂà¿¦¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡Û
»àË´Âà¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»àË´¤«¤é3Ç¯°ÊÆâ¤ËÁêÂ³¿Í¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿Âà¿¦¶â¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½êÆÀÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁêÂ³¤·¤¿¿Í¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö500Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡×¤Ç·×»»¤µ¤ì¤ëÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤ä¡¢¡Ö3,000Ëü±ß¡Ü¡Ê600Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡Ë¡×¤Ç·×»»¤µ¤ì¤ë´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ï¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ë¹ÀÇ·
ÀÇÍý»Î¡£2010Ç¯¤Ë°ë¹ÀÇ·ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤Î¿½¹ð¡¦ÁêÃÌ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë
À¾»³¤Î¤ê¤³
ÀÇÍý»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¡£2008Ç¯¤Ë¥¢¥¯¥·¥¢¥Ó¥¸¥Ã¥¯¥¹LLC¡Ê¸½¥¢¥¯¥·¥¢Áí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¡ËCEO¤Ë½¢Ç¤¡£ÀÇÍý»ÎË¡¿ÍµÆÇ·°æ²ñ·×»öÌ³½ê¤ÎÅìµþ»öÌ³½ê½êÄ¹¤âÌ³¤á¤ë