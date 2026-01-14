¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¼¤ÒYouTube¤Ç´Ñ¤Æ¡×2025Ç¯¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡È1°Ì¡É¤òº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬È¯É½
¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬7Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ¿åÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£ÆÈ¼«¤Î¡È2025Ç¯¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á
¡û¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡ØÊÛÏÀ¡Ù¤ÏYouTube¤Ç1·î18Æü¤Þ¤Ç¸ø³«Ãæ
º£Ç¯¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë´Ñ¤¿±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¡£¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¢Åìµþ03¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥é¥é¥ó¥É¤òµó¤²¡¢¡ÖÆ±Îó¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ´ÉôÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢º£²ó¤Î1°Ì¤Ï¡¢¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Î¡ØÊÛÏÀ¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ìYouTube¤Ç´Ñ¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿(¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Î¡ØÊÛÏÀ¡Ù¤ÏYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Î¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î18Æü¤Þ¤Ç¸ø³«Ãæ)¡£
¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Âè4°Ì¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡ÁPart3¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏAKB48¤Î20Ç¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤äÂçÅçÍ¥»Ò¤éOG¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼ÔÀÊ¤Ç´ÑÍ÷¤·¤¿º´µ×´Ö»á¤Ï¡¢¡Ö²¶¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀÊ¤Ç¡¢1¶ÊÌÜ¤«¤é½©¸µ¹¯¤¬µã¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦(¾Ð)¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß²ó¸Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¤Þ¤µ¤«43ºÐ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á
¡û¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡ØÊÛÏÀ¡Ù¤ÏYouTube¤Ç1·î18Æü¤Þ¤Ç¸ø³«Ãæ
º£Ç¯¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë´Ñ¤¿±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¡£¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¢Åìµþ03¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥é¥é¥ó¥É¤òµó¤²¡¢¡ÖÆ±Îó¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ´ÉôÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢º£²ó¤Î1°Ì¤Ï¡¢¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Î¡ØÊÛÏÀ¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ìYouTube¤Ç´Ñ¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿(¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Î¡ØÊÛÏÀ¡Ù¤ÏYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Î¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î18Æü¤Þ¤Ç¸ø³«Ãæ)¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¤Þ¤µ¤«43ºÐ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£