»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÒÇ¢ª¡ØÀöÂõµ¡¤Î²£¡Ù¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯°¦¤ª¤·¤¤½Ö´Ö¤¬83ËüºÆÀ¸¡Ö¿´Â¡¤¬¥¥åー¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Öµ¡·ù°¤½¤¦¤Ç²Ä°¦¤¤¡×
²È¤ÎÃæ¤Ç»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÍýÍ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¸À¤¤¤¿¤²¤Ê¤½¤ÎÉ½¾ð¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç83.9ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¤¨¡©¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÒÇ¢ª¡ØÀöÂõµ¡¤Î²£¡Ù¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯°¦¤ª¤·¤¤½Ö´Ö¡Û
ÀöÂõµ¡¤Î²£¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ÒÇ
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤ã¤Á¤ã¡Ê¥¨¥¥¾¡Ë¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡£¤³¤ÎÆü¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤ºÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀöÂõµ¡¤Î²£¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ±ü¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤ê¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Ê´é¤Ç¤¸¤Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤éµ¡·ù¤¬°¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä
¤·¤«¤·¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Âç¤¤ÊÆ·¤Ç¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤¼¤«É½¾ð¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔµ¡·ù¤½¤¦¡£°ìÂÎ¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÁá¤¯¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÇÙ¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢»ÒÇ¤Î¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¨¤ê¤º¤ËÂ³¤¯¡¢¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¹¥¤¤Ê°ìÌÌ
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÈÀöÂõµ¡¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¤É¤¦¤Ë¤«¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤â¡¢¤Þ¤À»ÒÇ¤Î¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¡£¤·¤«¤·Ù¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ïµ¤¤ò¸¯¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤¹¤ë»Ñ¤ÏTikTok¤Ç6.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«µ¡·ù°¤½¤¦¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤¬Ëè²ó·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÎÞ¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÈáÁÔ´¶¤¬¤¤ã¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤ã¤Á¤ã¡Ê¥¨¥¥¾¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥Ü¥Ç¥£¤È°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¤Ë¡¢¤Ä¤¤»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤ã¤Á¤ã¡Ê¥¨¥¥¾¡Ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§º´¡¹ÌÚ¤¨¤ß¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£