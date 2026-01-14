¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×Ï¢ÆüÄÉÅé²ó¤òÊüÁ÷¤Ø¡¡14Æü¤ÏµÞî±¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÆÃ½¸¤ËÊÑ¹¹¡¡15Æü¤ÏÆâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó
¡¡¥Õ¥êー¥¥ã¥¹¥¿ー¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬13Æü¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï14ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤òÅö½é¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤òµÞî±ÊÑ¹¹¤·¡Ö²áµî¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ç¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ë¥åー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó
¡¡¹õÌø¤Èµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢70Ç¯Âå¤«¤é80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎTBS¤ÎÅÁÀâÅª²ÎÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ç¶¦¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¹õÌø¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù°ÊÍèËÜÅö¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£¤Î¤³¤È¤â¡¢Æü¾ï¤Î¤³¤È¤â¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤·¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¥Ê¥ÞÊüÁ÷¤Î¸·¤·¤¤¡¢¤ä¤ê¼è¤ê²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÏÎÞ¤â¤í¤¯Í¥¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¡Ù¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«²ñ¤¨¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢Â³¤¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ø»ä¤ÎÎÞ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡©ËÜÅö¤ËÍ§Ã£¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Íâ15ÆüÊüÁ÷¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÓËÜ²È¡¦ºî²È¤ÎÆâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°ÆÃÊÌÊÔ¡¡Æâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¶ÛµÞÄÉÅé¡×¤òÊüÁ÷¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç7²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÈÖÁÈ¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¡£µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤ÏÏ¢Æü¤ÎÄÉÅéÆÃ½¸¤È¤Ê¤ë¡£
¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô