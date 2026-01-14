Ê¿À®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆ´¤ì¤ë15ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ËÊ¹¤¯¡ÖÊì¤ÏÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡×¡ÖÎáÏÂ¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸·¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡»ÒÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÂç¿Í¡É¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÀ¤Âå¤¬¡Ö¥¼¥í¡Ê2000¡ËÇ¯Âå¡×¤«¤é¡Ö¥Æ¥ó¡Ê2010¡ËÇ¯Âå¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£Ç¯¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÜ³Ê»ÏÆ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾ëè½Æà¤Ï2010Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¡¢¸µ¹æ¤Ï´û¤Ë¡ÖÎáÏÂ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êì¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡ÖÊ¿À®¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤È¤¤¤¦Âçºåºß½»¤Î15ºÐ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤Á¤Ã¤Á¤ã～¡ÖÊì¤ÏÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡×¤È¤¤¤¦15ºÐ¤Ç¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¤ÎÌ¾¾ëè½Æà
¡¡¿å±Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹¤Ê¤É½¬¤¤»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õ¼±¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¡£Êì¿Æ¤¬¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ç¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Êì¤âÇØ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬3～4ºÐ¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤Ï167～8¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¾®³Ø5～6Ç¯¤Î»þ¤Ë¤½¤Î¿ÈÄ¹¤òÈ´¤«¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ170¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ³Ø£±Ç¯¤ÇÃÏ¸µÂçºå¤ÎÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤ê¡¢ºò²Æ¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÀõ°æ´ë²è¤Ë½êÂ°¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤Ï·ÝÇ½³¦¤È¤ÏÌµ±ï¤Ê¿Í¤Ç¡¢¡Ø¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤Ê¡£¤¢¤ó¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ä¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ë¤·¤£¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï80Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Î40ÂåÁ°È¾¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤äÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¥ëー¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¡¢¡ØÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ØÊ¿À®¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êì¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞÎ®¹Ô¡Ê¤Ï¤ä¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø£Ù2£Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë°ìÈÖ¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¤¥äー2000(Ç¯)¥³ー¥Ç¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤³¤½¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥«ー¥È¤ò¤ª²¼¤¬¤ê¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖY2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï¡¢2000Ç¯Á°¸å¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡£K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥Ö¥ê¥È¥Ëー¡¦¥¹¥Ô¥¢ー¥º¤é³¤³°¥»¥ì¥Ö¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¾ë¤â¡ÖK-POP¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡Ê£´¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¤µ¤ó¤ä¡¢¥È¥ì¥¸¥ãー¤È¤¤¤¦ÃËÀ¥°¥ëー¥×¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ì¾¾ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿2010Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ç¼óÁê¤¬È·»³Í³µªÉ×»á¤«¤é¿ûÄ¾¿Í»á¤Ë¸òÂå¡£¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤Ï¡Ö¥²¥²¥²¤Î¡×¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¥¤¥¯¥á¥ó¡×¡ÖAKB48¡×¡Ö½÷»Ò²ñ¡×¡Ö～¤Ê¤¦¡×Åù¤¬Æþ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢iPhone4¤ÎÆüËÜÈ¯Çä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÉáµÚ¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×À¤Âå¤ÎÌ¾¾ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥¥Ã¥º·ÈÂÓ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢½¬¤¤»ö¤ò1¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®³Ø¹â³ØÇ¯°ÊÁ°¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢£¸ºÐ¤Î»þ¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿Ê¿À®¤Îµ²±¤Ï¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÎáÏÂÀ¤Âå¤À¤¬¡¢Êì¤«¤éÅÁ¤¨Ê¹¤¯¡ÖÊ¿À®¡×¤ËÆ´¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¿À®¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È(¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹)¤¬Áý¤¨¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤â¸·¤·¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤¤Å¤é¤½¤¦¤ä¤Ê¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê½÷Í¥¤òÇÐÍ¥¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÍÜÀ®½ê¤Ç¤â¡ÊÃË½÷¡ËÅý°ì¤·¤Æ¡ØÇÐÍ¥¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø½÷Í¥¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÆÃ¤Ë¡Ê¸Æ¾Î¤Ë¡Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¥¨¥¥¹¥È¥é·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢º£Ç¯¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¡£Ì¾¾ë¤Ï¡Ö½Õ¤«¤é¹â¹»À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÌÌ¤ÏÂçºå¤ÈÅìµþ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤º¤ìÅìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥Þ¥ë¥Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£É¸½à¸ì¤ÈÂçºåÊÛ¤òÎ¾Êý»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£¡¡
