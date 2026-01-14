Èï³²¤Ï7ºÐº¢¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡©ÍÌ¾´ÆÆÄ¡¡Ì¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ùµ¿ÏÇ¤ÇÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë
¡¡¡Ö¥¶¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦´ÆÆÄ¤Î¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥Ð¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ê68¡Ë¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤ª¤è¤Ó»ùÆ¸µÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤Ï11ºÐ¤Î·»Äï2¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔË¡¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÀÅªÀÜ¿¨2·ï¤È»ùÆ¸µÔÂÔ1·ï¤ÇÂáÊá¾õ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¤À®Ç¯¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡©¥â¥Ç¥ë¤é£¹¿Í¤¬¹ðÈ¯¤âÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¤¿ÍÌ¾ÇÐÍ¥
¡¡·Ù»¡»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·»Äï¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï¡ÖÈï³²¤Ï7ºÐº¢¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯11·î¡¢¥Ë¥åー¥á¥¥·¥³Âç³ØÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁÜºº¤¬³«»Ï¡£Î¾¿Æ¤Ï¡¢·»Äï¤Ï¥Ð¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖThe Cleaning Lady¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇËÜ¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¿Æ¤Ï¥Ð¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥Æ¥£¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë²áµî¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Î±½¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·»Äï¤¬¡Ö¥Æ¥£¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö½é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÈï³²¤òÌÀ³Î¤Ë¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡Ö¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À¡×¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£1¿Í¤Î»ùÆ¸¤ÏÉÔ°Â¾É¾õ¤ä°Ì´¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¡¢PTSD¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ð¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÂ¦¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÊÌ¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¡£·Ù»¡¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤òÊú¤¾å¤²¤¿¤ê¡¢¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÜºº¤Ï¸½ºß¤â·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢»ÊË¡¼êÂ³¤¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
