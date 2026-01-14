J1ÆâÄê¤ÎÄ¶°ïºà¤ò°é¤Æ¤¿¡È¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á´ÑÀï¡É¡¡¥Ú¥É¥ê¤òÄêÅÀ´ÑÂ¬¤â¡ÄÃµ¤¹¡Ö¤½¤Î¼¡¤Î¼¡¡×
¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÊ¡ÅçÏÂµ£¡ÖºÇ½é¤Ï¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤±¤ÎÀÚ¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48ÂåÉ½¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈÅß¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡É¡£
¡¡º£²ó¤Ï·è¾¡Àï¤Ç¼¯Åç³Ø±à¤ò3-0¤Ç²¼¤·¤Æ½é¤ÎÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼14¤òÇØÉé¤¦¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÆâÄê¤ÎMFÊ¡ÅçÏÂµ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£°µÅÝÅª¤Êµ»½ÑÎÏ¤ÈÀï½Ñ´ã¡¢¤½¤·¤Æ¾õ¶·È½ÃÇÇ½ÎÏ¡£¡ÈÉ¬¤º¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡É¤È¥ß¥É¥ë¥¨¥ê¥¢¤È¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤É¤³¤Ë¤Ç¤â´é¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÀµ³Î¤Ë¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ò¾å¶õ¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¡ÈÂë¤ÎÌÜ¡É¤Ï¤É¤¦ÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤É¤³¤Ë¤Ç¤â´é¤ò½Ð¤¹¡£¤·¤«¤â¤½¤³¤ÏÌ£Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¾ì½ê¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¡É¡£¿À½Ðµ´Ë×¤ÊÆ°¤¤Èµ»½Ñ¤Ç¹¶·â¤ÎÍ×¾×¤È¤Ê¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼14¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡2CB¤È¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¼´¤ËÃæ±û¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ë¼¯Åç³Ø±à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¤³¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î³°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤¤¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Æü郄¸µ¡¢ÁÒÃæÍ¥²ï¡¢ÆÁÂ¼ÉöÂç¤Î¼«Ëý¤Î3¥È¥Ã¥×¤ËDF¥é¥¤¥ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤äÇØ¸å¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Á°È¾¤Ç¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯2ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¸åÈ¾¤Ï²Ì´º¤ËÌ©½¸ÃÏÂÓ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿ô¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤Ï°ìÀÚ¤»¤º¤ËÌ£Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥¡¼¥×¤ÇÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ2¼¡¡¢3¼¡¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤ê¡£²¿ÅÙ¤â¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶Ã²¤ÎÀ¼¤Ç6Ëü¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ò²¿ÅÙ¤âÊ¨¤«¤»¤¿¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¿´Â¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´°÷¤¬°µÅÝÅª¤ÊÁöÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤Î1Ç¯´ÖÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤â¸«¤»¤ëÊ¡Åç¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ÎÌ£Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¾ì½ê¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¾ï¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢»ý¤ÁÁ°¤Îµ»½Ñ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤¦¤È¡¢Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÀÎ¤«¤éÂ¿¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¤³¤³¤Ç¼õ¤±¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¼«Ê¬Ãæ¿´¤Î¹Í¤¨¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ1Ç¯¤Î¤È¤¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢WEST¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏÁ´Á³ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥é¥¤¥ó´Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤«¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤À°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ¤ä¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ëÌÜ¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤ò¡È¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÀÎ¤Ï¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¡¢º£¤Ï¥Ú¥É¥ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤È¤«¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤±¤ÎÀÚ¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¡¢90Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç´ÑÀï¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ò¾å¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ90Ê¬´Ö¤ò¤É¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ì£Êý¤ÈÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤È¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò´°Á´¤ËÐíâ×¤Ç¸«¤ë¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ä¥Ú¥É¥ê¤ÎÆ°¤¤òÄêÅÀ´ÑÂ¬¤·¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»î¹ç¤Ç¤Ïº£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼¡¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¼¡¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¡Åç¤Î¡ÈÂë¤ÎÌÜ¡É¤ÏÆüº¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤È¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´Ñ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä½ÅÍ×¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´Ñ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤ÈÄ¹½ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËá¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1¿Í¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à»Ë¾å½é¤ÎÁ´¹ñÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ½é¤ÎÁª¼ê¸¢À©ÇÆ¡£²ÆÅßÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤ÇÎò»Ë¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤ê¤«¤¨¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼14¤Ï¡¢Éâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â²á¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î»ÑÀª¤Ç¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë