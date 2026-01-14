·è¾¡Á°Ìë¤Ë¡ÄËå¤«¤é¥á¡¼¥ë¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤´¤á¤ó¡×¡¡Í¥¾¡¹»10ÈÖ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿³ëÆ£
¿ÀÂ¼³Ø±à¤Îº´¡¹ÌÚÍªÂÀ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48ÂåÉ½¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈÅß¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡É¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ç¼¯Åç³Ø±à¤ò3-0¤Ç²¼¤·¤Æ½é¤ÎÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼10¡¦MFº´¡¹ÌÚÍªÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£º£Âç²ñ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç·è¾¡¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¡£²ù¤·¤µ¤È³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ²á¤´¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡¡2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éFWÆü郄¸µ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢DF¤¬´ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æº¸Â¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËDF¤òÇí¤¬¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥¹¤Ëº¸Â¤ÇÀµ³Î¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢Í¥¾¡¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¡Ø²Æ¤À¤±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åß¤Ë¤â¤¦°ìÅÙµ¤»ý¤Á¤òÄù¤áÄ¾¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤È¤¤¤¦·Á¤ÏÄÏ¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¡¢Í¥¾¡¤Î´ò¤·¤µ¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ¤«¤é¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥ß¥¢WEST¤Ç12»î¹ç½Ð¾ì¤·¤Æ4¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÉÔÆ°¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢WEST¤Ç20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤Ï10ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¤ËMFÊ¡ÅçÏÂµ£¤È¤È¤â¤Ë¹¶·â¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¡¢²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¤ÈÁ´¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¡Ê3¥´¡¼¥ë¡Ë¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î5¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡Åß¤âÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¼ê¸¢Í½ÁªÄ¾Á°¤Î¥×¥ì¥ß¥¢WESTÂè18Àá¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬U-18Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¸©Í½Áª¤Ç¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸¢Í½Áª¸å¤Î¥×¥ì¥ß¥¢WEST¤Î»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃ¥¼è¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MF²¬ËÜ·Ë²µ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÏÇËÃÝ¤Î4Ï¢¾¡¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£º£Âç²ñ¤Ï¤½¤Î·Á¤ÇÎ×¤ß¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÁ´»î¹çÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â2²óÀï¡¢·è¾¡¤È¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢½à·è¾¡¤Î¾°»ÖÀï¤Ç¤ÏÆü郄¤ÎÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×ÎÏ¤ÈÁê¼ê¤Î´Ö·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤ò¿ï½ê¤Ë¸«¤»¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¸¢Í½Áª¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÁª¼ê¸¢¤â´í¤Ê¤¤¡Ù¤È´íµ¡´¶¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê²¬ËÜ¡Ë·Ë²µ¤Ï¼éÈ÷¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ËËÍ¤Ï±¿Æ°ÎÌ¤¬¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼éÈ÷¤â²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¬¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤ÇÀäÂÐ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤·¡¢ÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢ÅÀ¤¬¼è¤ê¤¿¤¤»þ¤ËÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÐÈÖ¤¬Íè¤¿¤éÉ¬¤º³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤È¼«¿®¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢1Ç¯¤Îº¢¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤Ê¹â¹»ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÈ×¤«¤éÁª¼ê¸¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤¤â¤Î¡£¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ìî¿´¤È¼«¿®¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¤³¤³¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤È¥´¡¼¥ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¤¤Á¤ó¤È¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤ÈÍ¥¾¡¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ø¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºÃÀÞ¤ä²ù¤·¤¤»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ¤Ç¤ÏÊ¡Åç¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤È1³ØÇ¯¾å¤ËÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡Åç¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇº¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌöÆ°¤¹¤ë2¿Í¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï2¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÆÃÄ§¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ÆÍî¤Á¹þ¤à»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤Î¸·¤·¤¯¤â°¦¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤ÏÆÃÄ§¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡×¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î¿´¤Ë¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼«Ê¬¤Ï½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÈ¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÅ¬±þÎÏ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡2Ç¯À¸¤Î1Ç¯´Ö¤Ïº¸±¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢º¸±¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢FW¡¢CB¤ÈGK°Ê³°¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡ÖÍÂ¼ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤È¤¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÆ°¤¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤¬º´¡¹ÌÚ¤ò¥Á¡¼¥à¤ÎÉÔÆ°¤Î¼ç¼´¤Ø¤È»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£ºÇ¸å¤Î2¤«·î¤Ï¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¶ì¤·¤µ¤È¥Ù¥ó¥Á¤äÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¼«Ê¬¤ÎÌî¿´¤È¼«¿®¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Î·Ð¸³¤ÏÉ¬¤º¤äÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Â´¶È¸å¤Ï´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤Î¶¯¹ë¡¦ÅìÍÎÂç¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¡£¡ÖÅìÍÎ¤Ï´ØÅì1Éô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥Á¡¼¥à¡£¤â¤Á¤í¤ó¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤ÏÉ¬¤ºµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥é¥¹¡¢¼«Ê¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºò²Æ¤ÎÁíÍýÂç¿ÃÇÕ²¦¼Ô¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤½¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤ò¤è¤êËá¤¡¢¤«¤Ä²ÝÂê¹îÉþ¤ËÄ©¤à¤È·è¤á¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤É¤ó¤É¤ó´ÆÆÄ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤Î´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¤â¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ÆÆÄ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â»È¤¨¤ë°ú¤½Ð¤·¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆÃÄ§¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤è¤ê¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ëºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢·è¾¡Àï¤ÎÁ°Æü¡¢Æ±¤¸¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë2ºÐÇ¯²¼¤ÎËå¡¦Í³µ®¤¬1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÂè34²óÁ´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¡¦Ìø¥ö±ºÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï0-1¤ÎÇÔÀï¡£Ëå¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÌë¡¢Ëå¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¡ØÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤´¤á¤ó¡£·è¾¡´èÄ¥¤ì¡¢ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ëå¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
妹想いの兄の意地の一発。佐々木にとっても次のステージに覚悟を持って進む人生の高らかな号砲となった。