¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î°æ·å¹°·Ã¤¬¶âÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×ÉÙ¼è»Õ¾¢¡÷£ô£ï£í£ù£±£°£³¡¡¤Ë¤è¤ë¶âÈ±¥¤¥²¥¿£³Éôºî¡£¤³¤ì¤Ë¤Æ´°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬ºÇ¸å¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥×»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ëè²ó¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ÆºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶âÈ±¥Ü¥Ö¤ËÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶âÈ±¤¤¤²¤Á¤ã¤óºÇ½ª¾Ï¡ªÁÔÂç¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°áÁõ¤ÇÄù¤á¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°æ·å¹°·Ã¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£