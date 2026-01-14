¥ï¥«¥ó¥À¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤¬¹çÎ®¡ª¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ò2026Ç¯12·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂÐÌÌ¤¹¤ë¾×·â¤ÎÂè4ÃÆÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯12·î18Æü¡Ê¶â¡ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«
ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
À¤³¦Ãæ¤Ë¾×·â¤È´¶Æ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤«¤é7Ç¯¡£
¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë·à¾ì±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆMCU¤ò¸£°ú¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¤¬¡¢²ø¤·¤¯µ±¤¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Þ¤È¤¦²Ê³Ø¼Ô¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥àÌò¤È¤·¤Æ¥ô¥£¥é¥ó¤ËÅ¾¿È¡£
MCU¤Ø¤ÎÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3¤Ä¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬MCU¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾×·â¤ÎÉüµ¢¡¢
Íë¿À¥½¡¼¤¬Éã¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø
Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÈÍë¿À¡É¥½¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
X-MEN¤¬¤Ä¤¤¤ËMCU¤Ë¹çÎ®¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù
Âè3ÃÆ¤Ç¤ÏX-MEN¤«¤é¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼X¡¢¥Þ¥°¥Ë¡¼¥È¡¼¡¢¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥º·à¾ìºÇ¿·ºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¸ø³«¤Þ¤ÇÌó11¤«·î¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ±ÇÁüÂè4ÃÆ¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡×
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¸ø³«4½µÌÜ¤«¤é¾å±Ç»þ¤Ë·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁü¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢·»¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥é¤Î»à¸å¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥·¥å¥ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÏÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿¡£²¦¤Ë¤ÏÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£Ì±¤Îº²¤òÆ³¤¯¤³¤È¡£»ä¤Ë¤âÌòÌÜ¤¬¡£¡×
Èà½÷¤Î³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤È¶¦¤Ë¡¢¥Í¥¤¥â¥¢¤¿¤Á¥¿¥í¥«¥ó¤ÎÀï»Î¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥ê¤È¶¦¤Ë¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ð¥êÂ²¤ÎÂ²Ä¹¥¨¥à¥Ð¥¯¡£
Èà¤¬¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¤Î¥¨¥à¥Ð¥¯²¦¤À¡£¡×¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿Àè¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ä¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¸Ç¤Ê¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Î¥¶¡¦¥·¥ó¥°¤³¤È¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡£
¡Ö¥ä¥ó¥·¡¼ÄÌ¤ê¤Î¥Ù¥ó¤À¡£¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥à¥Ð¥¯¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤é¤·¤¤â¤Î¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¥·¥å¥ê¡£
¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢À¤³¦¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÈà¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤È¤Ï¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¡¢¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¡¦À½ºî¿Ø¥³¥á¥ó¥È
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ë¥Ã¥½·»Äï¤³¤È¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡õ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡£
¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¤Ï¡¢MCUÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¡Ê¡Ö¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡×¤Ç¡Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤è¡£
ËÍ¤¿¤Á¤òºÆ¤Ó¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀµ¤·¤¤Êª¸ì¡É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢MCU¤ÎÎò»Ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ë¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¼ÒÄ¹¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤â¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡×¤Ï25Ç¯´Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
Á´¤Æ¤¬Ææ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¡£
¤½¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ¶Âçºî¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
©2026 MARVEL
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥ï¥«¥ó¥À¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤¬¹çÎ®¡ª¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù appeared first on Dtimes.