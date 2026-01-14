BE:FIRST¡¢º£¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤È¡ÈËÜ²»¡ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡¿Ê²½¤È³Ð¸ç¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤Î±Ç²èÂè3ÃÆ¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¤¬¡¢2·î6Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹°Ê³°¤Î»Ñ¤â¡Ä³¤ÊÕ¤Ç¤ÎBE:FIRST
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØBE:the ONE¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¹½À®¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢World Tour¡Ø-Who is BE:FIRST¡©-¡Ù¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼Â»Ü¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤á¤¿¡¢¡ÈÁÇ´é¡É¤È¡ÈËÜ²»¡É¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢À¤³¦¿Ê½Ð¤È·Ç¤²¡¢Ì´¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄBE:FIRST¤Î»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¤È¤¤¤¦SKY-HI¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢World Tour¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤Ø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë°Õ»×¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£BE:FIRST¤Î¾ï¤ËÁ°¤ò¸þ¤¡¢¡È¿Ê²½¡É¤È¡È³Ð¸ç¡É¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿World Tour¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎBE:FIRST¤È¤·¤Æ¤Î°Õ»Ö¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿¤Ï8ÅÀ¡£World Tour¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢³Æ¹ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º3ºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥ª¡¦¥æ¥ó¥É¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¼Â¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Øº£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤òBE:FIRST¤Î¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÄó°Æ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¼«Á³¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è¤¬¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎBE:FIRST¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢º£²ó¤ÏÈà¤é¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
