¸©´ôÉì¾¦¡¦²£»³²¹Âç¤È¥Ñ¥é¥¹¥­¡¼¿¹Áª¼ê¤¬ÂÐÃÌ

2025Ç¯²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢´ôÉì¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¡Ê°Ê²¼¡¢¸©´ôÉì¾¦¡Ë¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¡£¸øÎ©¹»¤Î²÷¿Ê·â¡¢¤È¤ê¤ï¤±½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñÍ¥¾¡¹»¡¦²£ÉÍ¹âÅù³Ø¹»¡Ê°Ê²¼¡¢²£ÉÍ¡Ë¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¸©´ôÉì¾¦¤Î²£»³²¹Âç¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤È¡ËÁª¼ê¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡¢º¸¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤«¤é¾®»Ø¤Þ¤Ç¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¼éÈ÷¡¦ÂÇ·â¤È¤â¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê²£»³Áª¼ê¤È¡¢2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¿äÁ¦Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¤Î¿¹¹¨ÌÀ¡Ê¤â¤ê¡¦¤Ò¤í¤¢¤¡ËÁª¼ê¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£¿¹Áª¼ê¤Ï¡¢¾®Ãæ¹â¤ÈÌîµå¤Ë¾ðÇ®¤òÊû¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¹»£²Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë»ö¸Î¤ÇÎ¾Â¤Î¤Ò¤¶²¼¤òÀÚÃÇ¡£Âç¹¥¤¤ÊÌîµå¤òÄü¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥Ñ¥é¥¹¥¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢µ±¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ä¼«¿È¤Î¾ã¤¬¤¤¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¦¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§²£»³Áª¼ê¤Ï¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø3Ç¯¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏµÁ¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²£»³¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÆð¼°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ãæ³Ø¹»¤Ç¹Å¼°¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¹Å¤¯¤Æ½Å¤¤¹Å¼°µå¤À¤ÈµÁ¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Î´í¸±À¤äÃ¦±±¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¼ê¤Î¤È¤¤ÏµÁ¼ê¤À¤È¥¯¥¤¥Ã¥¯¡Ê¢¨£±¡Ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤ÇµÁ¼ê¤Ï»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÅê¼ê¤È³°Ìî¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤³¤«¤é¸©´ôÉì¾¦¤ØÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£²£»³¡§¾®³Ø¹»¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òËá¤¤¤Æ³°Ìî¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¤òÉð´ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ç¼´¡Ê¢¨£²¡Ë¤âÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©´ôÉì¾¦¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø£²Ç¯¤ÎÅß¡£Áá¤á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¹»¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»¤Ç¤âºÇ½é¤ÏÅê¼ê¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËµåÂ®¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¹â£±¤Î½©¤ËÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹Áª¼ê¤â¾®³Ø£²Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡§Í§¿Í¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌîµåÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ê¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ø¡£ËÍ¤â²£»³Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Åê¼ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉÂ¾¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æâ³°Ìî¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÊá¼ê¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª³ØÇ¯¤Ç¤ÏÆüËÜ¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ë¤Ï¿ÆÀÌ¤Ë¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¶ðß·Âç³Ø¡¢¤½¤·¤ÆSUBARU¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ø½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤Î¶¯¹ë¹»¤Ç¤¢¤ë½ÊÆÁ¹â¹»¤ËÆþ³Ø¡£Îý½¬¤ËÎå¤ß¡¢¹â£²¤Î¿·¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤«¤é¤Ï¼ç¾¤âÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¡¤³¤ì¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦Æ±Ç¯¤Î£¸·î¤Î¤³¤È¡£Â¾¹»¤ò¾·¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÌîµåÉôOB¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ËÂ¤ò¤Ò¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Î¾Â¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìîµå¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¡§ÂçÊÑ¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¹»¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¹ç¤¦Æó¿Í¡£²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹Ãæ¤Ç¡¢²£»³Áª¼ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤¬¾ã¤¬¤¤¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹¡§ÎÉ¤Ãç´Ö¤Ë¤á¤°¤ê²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ã»Ò±à¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¸©´ôÉì¾¦ÌîµåÉô¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
²£»³¡§¥Á¡¼¥à¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡¢¾Ð´é¤Ç¡×¡£¡Ê¹â2¤Î¡Ë½©µ¨¸©Âç²ñ¡¢¡Ê¹â£³¤Î¡Ë½Õµ¨¸©Âç²ñ¤Ï¤É¤Á¤é¤â½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤¬¡È¾¡¤Á¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ£°æ´ÆÆÄ¡Ê¢¨¡Ë¤Ï¼çÂÎÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë»ØÆ³ÊýË¡¤Ç¡¢Áª¼ê¸Ä¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¤¿²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö²ÝÂêÎý½¬¡×¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤ëÌîµå¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼çÂÎÀ¤¬°é¤Á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡§¡Ö¼«¤é¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¯¡×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢»ö¸Î¸å¤Î¼£ÎÅ£³¥«·î¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê£³¥«·î¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¾Ç¯¤Î¶õÇò»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Çº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿Ëö¤ËÁª¤ó¤ÀÆ»¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ï¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²£»³¡§ºÃÀÞ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹¡§¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÍ¤Ï¡È»ö¸Î¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²Ã³²¼Ô¡¦Èï³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ÇºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¼çÄ¥¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÅê¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡È¶õÇò»þ´Ö¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ë»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸©´ôÉì¾¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÆ£°æ½áºî¡Ê¤Õ¤¸¤¤¡¦¤¸¤å¤ó¤µ¤¯¡Ë´ÆÆÄ¡£Á°Ç¤¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÃÃ¼£çÒ¹ª¡Ê¤«¤¸¤·¤ã¡¦¤¿¤¯¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¹Ã»Ò±à¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸©´ôÉì¾¦¤ò£¶Ç¯´Ö¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì£´²ó¤ÈÉü³è¤µ¤»¡¢Æ£°æ´ÆÆÄ¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀºÃÀÞ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿¹Áª¼ê¡Ê±¦¡Ë¤ÎÏÃ¤Ë¡¢¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¼ª¤ò·¹¤±¤ë²£»³Áª¼ê¡Ö¾ã¤¬¤¤¡×¤òÉð´ï¤Ë¡£¼«Ê¬¤Î¡ÈºÇÅ¬²ò¡É¤ò¤É¤¦¸«¤¤½Ð¤¹¤«
Ãæ³Ø»þÂå¡¢¾ã¤¬¤¤¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²£»³Áª¼ê¡£²£»³Áª¼ê¡¦¿¹Áª¼ê¤È¤â¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢º£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÎý½¬ÊýË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡§¹Ã»Ò±à¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï¡©
²£»³¡§½à¡¹·è¾¡¤Î²£ÉÍÀï¡¢½é²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤¹¤Í¡Ê¢¨1¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬Êá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¡¢Àï¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¡£¤Þ¤À¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª ËÍ¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é²£»³Áª¼ê¤Ë¤ÏÂçÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï±¦¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¥°¥í¡¼¥Ö¤ÇÊáµå¡£¤½¤·¤ÆÁÇÁá¤¯¥°¥í¡¼¥Ö¤ò³°¤·¤Æº¸ÏÆ¤ËÊú¤¨¡¢µå¤ò¡È°®¤êÂØ¤¨¡É¤·¤Æ±¦¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²£»³¡§¤¢¤ì¤Ï³°Ìî¤ò»Ï¤á¤¿Ãæ³Ø£±Ç¯¤Îº¢¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤¦¤Þ¤¯°®¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤º¡¢Êáµå¸å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡££°¥³¥ó¥Þ²¿ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯ÊÖµå¤Ç¤¤ë¤è¤¦È¿ÉüÎý½¬¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡§ÂÇ·â¤Ç¤Ï±¦¼ê£±ËÜ¤Ç¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
²£»³¡§¿¶¤êÈ´¤¯¤È¤¤ÏÊÒ¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë½Ö´Ö¡Ë¤ÏÎ¾¼ê¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â®µå¤Ç¤âº¸¼ê¤¬²¡¤·Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯ÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¾è¤»Êý¤È¤«¡¢¥Ñ¥ï¡¼°Ê³°¤Çµå¤òÈô¤Ð¤¹µ»½ÑÅª¤ÊÊýË¡¤Ê¤É¤â¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿¹¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø3Ç¯¤Ç¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Ë½é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¿¹¡§ËÍ¤¬¥·¥Ã¥È¥¹¥¡¼¡Ê¢¨£²¡Ë¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤Ï¥·¥Ã¥È¥¹¥¡¼¤Î¶¥µ»¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Áá¤¯¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¡¢³¤³°Áª¼ê¤Î³êÁö¤ò¡ÈÀ¸¡É¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»Æ°²è¤ò·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¿¤À¡¢2022Ç¯ËÌµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç½ç°Ì¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¡£¥·¥Ã¥È¥¹¥¡¼¤ÏºÂ¤ê¶¥µ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤Ï¾åÈ¾¿È¤Ð¤«¤êÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¸åÈ¾¤Ç¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Êø¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢²¼È¾¿È¤Î¶¯²½¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤ÏÎ¾¤Ò¤¶¤«¤é10¥»¥ó¥Á²¼¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë»È¤¨¤ë¶ÚÆù¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Î£´Ç¯´Ö¤ÏÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¡§¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ê2019Ç¯¤Ë¡ËÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢º£¤â½µ5Æü¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡§¤Ï¤¤¡£¥Ñ¥é¥¹¥¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÊü²Ý¸å¤«¤éÎý½¬¤ò¤¹¤ë²£»³Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÂà¶Ð¸å¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇËèÆü£´»þ´Ö¤Û¤ÉÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îý½¬¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ç100¥¥í¤òµó¤²¤ë¡×¤Ê¤É¡¢É¬¤º¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ä¿ôÃÍ¤òÀßÄê¤·¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢´°àú¼çµÁ¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤º¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç³ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤«¤Ê¡¢¤È¡£½ÀÆð¤Ê»×¹Í¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹Áª¼ê¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¤ÎÂç²ñ¤ÇÊ³Æ®¤òÂ³¤±¤ë¡£²èÁüÄó¶¡¡§¿¹¹¨ÌÀÀ¸¤¤¶¤Þ¤¬Ã¯¤«¤ÎÌ´¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¡×¤Ë¤Ê¤ë
¿¹¡§º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÂç»ö¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²£»³Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
²£»³¡§Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌîµå¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö¹Ã»Ò±à¤ò´Ñ¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤â»×¤¨¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤ó¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Èº£¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¾ã¤¬¤¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿²£»³Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾ã¤¬¤¤¡×¤ÎÍÌµ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
°ìÊý¡¢»ö¸Î¤ÇÂ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¤Ï¾ã¤¬¤¤¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÆÃ¤Ë¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ìÌÜ¤Ç¾ã¤¬¤¤¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æº£¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½´ÑÀï¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é´¶Æ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£
ËÍ¼«¿È¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë²£»³Áª¼ê¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
²£»³¡§¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï´ôÉìÀ»ÆÁÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¦¶È·Ï¤Î¶µ°÷ÌÈµö¼èÆÀ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤ÈÌîµå¤òÎ¾Î©¤·¡¢Ìîµå¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¹¤¯¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹Áª¼ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¿¹¡§ËÍ¤Ï2026Ç¯¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Ì¤·Ð¸³¤Ç¤â¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â·è¤·¤ÆÃÙ¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È¡¢´èÄ¥¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òº£¸å¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²£»³Áª¼ê¡Êº¸¡Ë¡¢¿¹Áª¼ê¡£±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤·¤¿
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤¬¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¡¢¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×µ±¤±¤ë¤è¤¦ÉÔ¶þ¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë´õË¾¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤«¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´ËÜ¿Í¡¦¤´²ÈÂ²¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
PROFILE¡¡²£»³²¹Âç¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤È¡Ë
2007Ç¯£··î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¤Ëºß³ØÃæ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï³°Ìî¼ê¡¢±¦Åêº¸ÂÇ¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤º¸¼ê¤Î»Ø¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ã¤¬¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤È¼éÈ÷ÎÏ¤Ç³èÌö¤·¡¢2025Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¤â½Ð¾ì¡£16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥¹¥È£´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³èÌö¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÏÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢Ìîµå¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¡£
PROFILE¡¡¿¹¹¨ÌÀ¡Ê¤â¤ê¡¦¤Ò¤í¤¢¤¡Ë
1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¹â¹»£²Ç¯¤Î²Æ¤Ë¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÎ¾Â¤òÀÚÃÇ¡£Âç³Ø£³Ç¯À¸¤Î¤È¤¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¥Ñ¥é¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£ËÌµþ2022Åßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡£2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤âÆüËÜÂåÉ½¿äÁ¦Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜºâÃÄ¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¥Ñ¥é¥µ¥Ý¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¸þ¤±¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤¢¤¹¥Á¥ã¥ì¡ª¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£
