ÅìËÌ¡ÊÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢½©ÅÄ¡¢»³·Á¡¢Ê¡Åç¡Ë¡¡º£Æü¡Ê£±£³Æü¡Ë¤ÎÅ·µ¤
¢§ÀÄ¿¹¸©¡ÊÀÄ¿¹ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£´Æü£µ»þ¡Ë
¡ÚÄÅ·Ú¡ÛÉ÷Àã¶¯¤¤
¡Ú²¼ËÌ¡ÛÀã»þ¡¹»ß¤à
¡Ú»°È¬¾åËÌ¡ÛÀã»þ¡¹»ß¤à
¢§´ä¼ê¸©¡ÊÀ¹²¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£´Æü£µ»þ¡Ë
¡ÚÆâÎ¦¡Û¤¯¤â¤ê
¡Ú±è´ßËÌÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê
¡Ú±è´ßÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê
¢§µÜ¾ë¸©¡ÊÀçÂæ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£´Æü£µ»þ¡Ë
¡ÚÅìÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸åÀ²¤ì
¡ÚÀ¾Éô¡ÛÀã¸å¤¯¤â¤ê
¢§½©ÅÄ¸©¡Ê½©ÅÄÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£´Æü£µ»þ¡Ë
¡Ú±è´ß¡ÛÉ÷Àã¶¯¤¤
¡ÚÆâÎ¦¡ÛÀã
¢§»³·Á¸©¡Ê»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£´Æü£µ»þ¡Ë
¡ÚÂ¼»³¡ÛÀã
¡ÚÃÖ»ò¡ÛÀã
¡Ú¾±Æâ¡ÛÉ÷Àã¶¯¤¤
¡ÚºÇ¾å¡ÛÀã
¢§Ê¡Åç¸©¡ÊÊ¡ÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£±£´Æü£µ»þ¡Ë
¡ÚÃæÄÌ¤ê¡Û¤¯¤â¤ê¸å»þ¡¹À²¤ì
¡ÚÉÍÄÌ¤ê¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê
¡Ú²ñÄÅ¡ÛÀã
