¡¡£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸µÆ±¶É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬£±Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢£¸£±ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢£¶£°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÆ±¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼°ìÍ÷¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤Êý¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬£Ô£Â£Ó¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀèÇÚ¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ëý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÆ±À¤Âå¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë´ðËÜ¤È¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢³§¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Í½Äê¤Î¥×¥é¥ó¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤ì¤Æ¾¯¤·°ÕÃÏ°¤Ê¥¨¥¹¥×¥ê¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¡¢¥â¥Î¤ä¤½¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Æ§½±¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Èæ³ÓÅªÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç»ä¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Í¥¤·¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸åÇÚ¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤á¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢°ì²ó¤À¤±¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ïº£¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤ÏÆâ½ï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£