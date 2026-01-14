¥á¥Ã¥Ä¡¡FA¤ÎÌÜ¶Ì¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÇ¯ÊðÌó80²¯±ßÄó¼¨¤«¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¡¢½µÆâ·èÃå¤â
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê28¡á¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¡Ë¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó79.5²¯±ß¡Ë¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤É¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¡¢3µåÃÄ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂÐÌÌ¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÌÌÃÌ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤â¥á¥Ã¥Ä¤¬3Ç¯Áí³Û1²¯2000Ëü¡Á1²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó191¡Á223²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥ì¥ó¥¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¾ò·ï¤ò°ú¤¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬º£½µËö¤Þ¤Ç¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÃ»´ü·ÀÌó¤ò¹¥¤à¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï³°Ìî¶¯²½¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍË¾¤Ê³°Ìî¼ê¤âÊ£¿ô¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤ËÁ°¸þ¤¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£