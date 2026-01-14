¤º¤êÍî¤Á¤½¤¦¡ÄIVE¡¦¥ê¥º¡¢¡È¤æ¤ë¤æ¤ë¶»¸µ¡É¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÍ¶ÏÇ¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ê¥º¤¬Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¶á¶·¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
µî¤ë1·î12Æü¡¢¥ê¥º¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ó¡Ä¡×¥ê¥º¡¢¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢SHOT
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤é¤¤é¡¢»ØÎØ¡¢¥É¥ì¥¹¡¢ÊõÀÐ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥ê¥º¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÀþ¤¬Í¥²í¤ËÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çò¤¤¥·¥ë¥¯ÁÇºà¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥ê¥º¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ÈÂÐÈæ¤òÀ®¤¹Ä¹¤¤¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¹õÈ±¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¿Í·Á¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÈþËÆ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤¿¤»¤¿¡£³ê¤é¤«¤Ê¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ÈºÙ¤¤º¿¹ü¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Èà½÷¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÌ¥ÏÇÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¡£
¹µ¤¨¼¼¤ÈÏ²¼¤Ë¸«¤¨¤ë¶õ´Ö¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥ê¥º¤Ï¡¢¿°¤Ë»Ø¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¡¢Èù¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ®½Ï¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥º¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤ÏÍè¤ë4·î18¡Á19Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡ÖIVE WORLD TOUR ¡ÆSHOW WHAT I AM¡Ç IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥ê¥º ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2021Ç¯12·î1Æü¡¢6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØELEVEN¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØLOVE DIVE¡Ù¡ØAfter LIKE¡Ù¤¬3Ï¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥æ¥¸¥ó¤È¶¦¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤À¤¬¡¢¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£