¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¼«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡Ö»¦¤·¤ó¤µ¤¤¡×¤È¡Ä¡ÖÏ·Ï·²ð¸î¡×¤Î¸Â³¦¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö²ð¸î»¦¿Í¡×¤Î¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤·ëËö
²ð¸î¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬
¡È²ð¸î¤ËÈè¤ì¤¿¡É
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ð¸î¼Ô¤Î6³ä°Ê¾å¤¬¡¢ÈèÏ«¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÊ¿À®22Ç¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±µï¤Î¼ç¤Ê²ð¸î¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÇº¤ß¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÍÌµ¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬60.8¡ó¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ï22.7¡ó¤Ç¡¢¤ª¤è¤½3ÇÜ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¿À®22Ç¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡Ã¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ð¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î»ÜÀß²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¡¹¤ËÀÜ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢²ð¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤ÎÊý¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·¤Ç¤Ï²á¤´¤»¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦Êý¤ÏÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½÷À¤ËÆÃÍ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆþÍá²ð½õ¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤·¶ìÄË¤À¤±¤É¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¿É¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ëÍ×µá¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È°¤·¤´Ä¶¡É¤È¸½ºß¤Î²ð¸î¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤¬À¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢°ÛÀ²ð½õ¤è¤ê¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¼«¿È¤â¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢²ð¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡Ö¤â¤¦»à¤Ë¤¿¤¤¡¢Áá¤¯·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ýÁö¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤Î°ÌÇ×¤Ë¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¡×¤ÈËèÄ«¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤¬½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤
ºßÂð²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²È·×ÉéÃ´¡¢Àº¿ÀÅªÉéÃ´¡¢ÆùÂÎÅªÉéÃ´¤«¤é¡¢²ð¸î¼Ô¤¬¾Íè¤òÈá´Ñ¤·¤Æ¶§¹Ô¤ËÁö¤ë¥±¡¼¥¹¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢²ð¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤·¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï2006Ç¯¡ÊÊ¿À®18Ç¯¡ËÅÙ¤«¤é¡Ö²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ë¡¢²ð¸î¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Èï²ð¸î¼Ô¤¬65ºÐ°Ê¾å¡¢¤«¤ÄµÔÂÔÅù¤Ë¤è¤ê»àË´¤Ë»ê¤Ã¤¿»öÎã¡×¤ò·×¿ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2015Ç¯¡ÊÊ¿À®27Ç¯¡ËÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë247·ï¡¢250¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï2007Ç¯¡ÊÊ¿À®19Ç¯¡Ë¤«¤é¡¢¼ç¤¿¤ëÈïµ¿¼Ô¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤È¤·¤Æ¡Ö²ð¸î¡¦´ÇÉÂÈè¤ì¡×¤ò·×¿ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2015Ç¯¡ÊÊ¿À®27Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¸¡µó¿ô¤È¤·¤Æ¡¢Á´»¦¿Í»ö·ï8,058·ï¤Î¤¦¤Á398·ï¡¢¼«»¦´ØÍ¿¤ÏÁ´167·ï¤ÎÃæ¤Ç16·ï¤¬¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ð¸î»¦¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Ï½÷À¤¬Â¿¤¯¡¢²Ã³²¼Ô¤ÏÃËÀ¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ÃËÀ¤Ï²ð¸î¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬²ð¸î¼Ô¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¶ìÄË¤òÊú¤¨¡¢»à¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¾üÂ÷»¦¿Í¤È¤¤¤¦ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¡¢²ð¸î¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¾üÂ÷»¦¿Í¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö²È¤Ç¤ÎÈÈ¹Ô¡×
(1)2015Ç¯¡¡93ºÐÉ×¤¬83ºÐºÊ¤ò»¦³²¡¡ÀéÍÕ
È½·è¡¡Ä¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯
ºÊ¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÂ¹ø¤ÎÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¿çÌ²¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤âº¤Æñ¤Ç¡¢ºÊ¤«¤é¡Ö»¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤µ¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤ò¶ì¤·¤ß¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤ë°Ê³°¤ËÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿É×¤Ï¡¢ºÊ¤Î¼ó¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤Æ»¦³²¤·¤¿¡£ÈÈ¹Ô¸å¡¢¡ÖºÊ¤ò»¦¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤é110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¡£
(2)2019Ç¯¡¡70ºÐÉ×¤¬72ºÐºÊ¤ò»¦³²¡¡¹Åç
È½·è¡¡Ä¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯
É×¤Ï¹Åç»Ô¤ÎÃæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê°Âº´¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢Ãó¼Ö¤·¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤ÇºÊ¤Î¼ó¤ò¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¹Ê¤á¡¢»¦³²¤·¤¿¡£ºÊ¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤Çº¸È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æüº¢¤«¤é¡Ö»¦¤·¤ó¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÈ¹ÔÆü¤Ï¡¢¥«¥Ð¥ó¤«¤é¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢Ì¿Îá¸ýÄ´¤ÇÉ×¤Ë¡Ö»¦¤»¡×¤È²¿ÅÙ¤âµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£É×¤Ï¡¢²ð¸î¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤â»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(3) 2024Ç¯¡¡89ºÐÉ×¤¬83ºÐºÊ¤ò»¦³²¡¡·§ËÜ
È½·è¡¡Ä¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯
É×¤Ï·§ËÜ»Ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¤Ë¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÊ¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¡£ºÊ¤Ïç½ÉôÉÕ¶á¤Î¹üÀÞ¤Ç¼«ÎÏÊâ¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æó¿Í¤Ç¿´Ãæ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢ºÊ¤¬¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¶¯¤á¤Æ¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Í¾Ì¿¤òÁ´¤¦¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¸å¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾üÂ÷»¦¿Í¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢Ë¡Äê·º¤è¤êÃ»¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤Î¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»¦¿Í¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ï·¡¹²ð¸î¤Ç°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¡¢¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î²ÈÂ²¤ä»ÜÀß¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Ã»ÍíÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ä»ÜÀß¿¦°÷¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´¾ð¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î»¦¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¡ÖºßÂð²ð¸î¡×¤Î¤â¤È¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»¤ß´·¤ì¤¿²È¤ÇºÇ´ü¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½À®¤êÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Î©¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬Í×¤Ê½õ¤±¤òÂ¾¿Í¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
