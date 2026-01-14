リーバイス®初のウィメンズポップアップが実現！ルミネ新宿で“運命の一本”探し

デニムの王道ブランドとして世界中で愛され続けるリーバイス®が、日本初となるウィメンズ向けポップアップストアを期間限定でオープン。舞台はトレンドの発信地・ルミネ新宿LUMINE2。デニムを主役に、トップスやアウター、アクセサリーまで揃う空間で、自分らしい一本に出会える特別な体験が広がります。今の気分に寄り添うフィット選びやカスタマイズも楽しめる、デニム好きにはたまらない注目イベントです♪

ウィメンズ初の特別ポップアップ体験

LEVI’S®WOMEN’SPOP-UPSTOREは、2026年1月19日(月)から2月2日(月)までルミネ新宿LUMINE2-2Fにて開催。営業時間は11:00～21:00。

デニムを軸にトップス、アウター、アクセサリーまで幅広く展開し、コーディネートの楽しさを体感できるストアデザインが魅力です。

経験豊富な専任スタッフが常駐し、ストレートデニム501®や701®、ワイド、バギー、ルーズ、バレル、ブーツカットなど、多彩なフィットから今の自分に似合う一本を提案してくれます。

FindYour“Fit”で理想の一本に出会う

ポップアップ期間中は『FindYour“Fit”(ファインドユア“フィット”)』キャンペーンを実施。

ボトムを1点以上試着すると、人気6フィットの身長別おすすめやサイズ選び、裾上げメニューをまとめた「FindYour“Fit”Book」を先着でプレゼントします。

Levi’s®TailorShopのテーラーが常駐し、通常の裾上げに加え、カットオフ、フリンジ仕上げ、加工残し仕上げにも対応。ブックレットにはテーラークーポンが付属し、カスタマイズをお得に楽しめます。

限定コレクション＆特別モデルも登場

Romantic 501®

価格：34,100円(税込)

Romantic Trucker

価格：29,700円(税込)

日韓限定「Levi’s®SoftGrungeCollection」は、テンセル素材混の柔らかな肌触りと控えめなヴィンテージウォッシュ、ゴールドボタンが特徴のカプセルコレクション3点を先行販売。

また、ポップアップ記念としてLevi’s®TailorShopが手がけた限定モデルも登場します。

いずれも1月19日(月)発売で、ルミネ新宿WOMEN’SPOP-UPSTOREとリーバイス®公式オンラインストア限定。1月20日(火)には公式オンラインストアにてライブ配信も予定されています。

今こそ見つけたい“私のリーバイス®”

デニム選びに迷う時間さえも楽しみに変えてくれる、リーバイス®ウィメンズポップアップ。限定コレクションやカスタマイズ、エシカーニバル連動のプレゼント企画まで、今だけの特別な魅力が詰まっています。

なりたい自分に近づける“運命の一本”を探しに、ぜひルミネ新宿LUMINE2へ足を運んでみてください♡