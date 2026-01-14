²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢²æ¤¬»Ò¤Î³èÌö¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡© ¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¢ª¡Ö¶ÈÌ³¤ÎÃÏ°èÏ¢·È¡×¤ÇPTA¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ì¥³¥ì¡ÚÌ¡²è¡Û
¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëº£¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶µ°÷¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤ò³°Éô¤ä³Ø¹»¿¦°÷¡¢PTA¤Ê¤É¤ÇÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëPTA¤Î¤»¤¤¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡©¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇPTA¡×¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÏÃ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ö´ú¿¶¤ê¡×°Ê³°¤Ë¤â¤³¤ì¤À¤±¤ÎÅöÈÖ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª
A¤µ¤ó¡Ê´ØÀ¾ºß½»¡¢30Âå¡¢¥Ñ¡¼¥È¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¡¦3Ç¯À¸¡¦1Ç¯À¸¤Î3·»Äï¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖ²¼¤ÎÌ¼¤¬¤ä¤Ã¤È¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡Ö¤à¤·¤íÂçÊÑ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬PTA¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ³Ø¹»¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¡×»²²Ã¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ôÊ¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¿ôÇ¯Á°¤ËPTA¤Î²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¡ÖÇ¤°Õ¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ç10¿ÍÄøÅÙ¤ÎÌò°÷¤Ï´õË¾¼Ô¤Î¤ß¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ²ñ°÷¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤Ë»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤3²ó»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ä«¤ÎÄÌ³ØÏ©¸«¼é¤ê
¡¦³Ø¹»¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ´ÝÀö¤¤¤¹¤ë
¡¦²ÆµÙ¤ß¤Î¥×¡¼¥ë³«ÊüÆü¤Î´Æ»ë°÷
¡¦±¿Æ°²ñ¤Î¥Æ¥ó¥ÈÎ©¤Æ
¡¦ÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¤Î²°Âæ±¿±Ä
¡¦¹»¶è¤ÎÂç·¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿·Ê¹ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤´¤ß¤Î²ó¼ý¤òÃ´Åö
¡¦±¿Æ°²ñ¤ä¼ø¶È»²´Ñ¤ÎÆþ¹»´ÉÍý
¤³¤ì¤é¤Ï¤½¤Î¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¥ê¥¹¥È¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ï1»þ´Ö¡Á3»þ´ÖÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤Ç¡¢Åö½é¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÉé²Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤È³Ø¹»¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¹àÌÜ¤¬Áý¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¿·ÆþÀ¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤2²ó¤À¤Ã¤¿¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬3²ó¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤¬3¿ÍºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤ÏÇ¯¤Ë¡Ö9²ó¡×¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ï¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç½»¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥´¥ß¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤«¡¢±¿Æ°²ñ¤ä¼ø¶È»²´Ñ¤Î¼õÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÍèÇ¯¤Ò¤È¤ê4²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¥¤¥ä¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ëÇ®¿´¤Ê¿Í¤À¤±¤¬PTAËÜÉô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Þ¤¹¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ê¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éËÜÉôÌò°÷¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡×
²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ç¡Ö²æ¤¬»Ò¤Î³èÌö¡×¤¬¸«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤ËËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤É
B¤µ¤ó¡Ê´ØÅìºß½»¡¢40Âå¡¢¼çÉØ¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤¦¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï³Ø¹»¤«¤éÄ¾ÀÜÊç½¸¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
B¤µ¤ó¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤½Â¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ðº£Ç¯B¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤À¤±¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²ÆµÙ¤ß¤Ë¹»Äí¤ÎÁð¤à¤·¤ê
¡¦¿Þ½ñ´Û¤ÎÂ¢½ñÀ°Íý¤ÈÊä½¤
¡¦Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»
¡¦ÃÏ°èÃµ¸¡¤ä±óÂ¤Î°úÎ¨
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÎÂ¢½ñÀ°Íý¤ÈÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìËè½µ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤È¸À¤¨¤ÐÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£³èÆ°¼«ÂÎ¤Ï¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÀèÀ¸Êý¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬·ë¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇËþÂ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·¤·¤¯»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£Îã¤¨¤Ð»þµë500±ß¤Ç¤â¼«¼£ÂÎ¤¬Êä½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤Þ¤À¾®¤µ¤¯¤ÆÆ¯¤±¤Ê¤¤¤±¤É¤È¤¤¤¦¿Í¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤Ç¤Ï¥À¥á¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡×
°ìÉô¤ÎÁ±°Õ¤ËÍê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î±¿±Ä¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Î¤«¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬ºöÄê¡Ö³Ø¹»¤È¶µ»Õ¤Î¶ÈÌ³¤Î3Ê¬Îà¡×
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ç¤Ï¡Ö¶µ»Õ¤¬¶µ»Õ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¤ò¡Ö¶µ»Õ°Ê³°¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²è¤¹¤Ù¤¶ÈÌ³¡×¤È¤·¤ÆÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦³Ø¹»¤Î¹Êó»ñÎÁ¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎºîÀ®¡¦´ÉÍý
¢¦ICTµ¡´ï¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀßÈ÷¤ÎÆü¾ïÅª¤ÊÊÝ¼éÅÀ¸¡
¢¦³Ø¹»¥×¡¼¥ë¤äÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷¤Î´ÉÍý
¢¦»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
¢¦¹»ÆâÀ¶ÁÝ
»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é´Ä¶¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³Ø¹»¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤«¡¢²þ³×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¾ÂÅÄ ³¨Èþ¡Ê¤Ì¤Þ¤¿¡¦¤¨¤ß¡Ë¿Íºà¶È³¦¤äÂç³Ø¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë20Ç¯°Ê¾å·È¤ï¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£