530ÇÏÎÏ¤ÎÀµ¿¿ÀµÌÃFR¡ª ´°ÇäÉ¬»ê¤Î·ã¥ì¥¢¥â¥Ç¥ë
¡¡BMW¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ë¤Æ¡¢BMW¡ÖM2¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖM2 CS¡×¤ÎBMW M¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥ÄÁõÃå¼ÖÎ¾¤òÆüËÜ½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂ¨´°Çä¤È¤â±½¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¼ÖÅ¸¼¨¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡BMW M¤¬BMW¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤ÇÆÀ¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅêÆþ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿M¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤â¹âÀÇ½¤Ö¤ê¤¬ºÇ¿·¥â¥Ç¥ëÅêÆþ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢°ÊÁ°¤ÏÉðÆ®ÇÉ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÇÌÄ¤é¤·¤¿¼«Ê¬¤Ç¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇºÇÂ®¥é¥Ã¥×¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤Û¤É¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹âÀÇ½²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢BMW M¤ÏM¥â¥Ç¥ë¤Î¹âÀÇ½ÈÇ¤ò¸ÂÄê³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀèÂå¡ÊF87·¿¡Ë¤ÎM2¤Ï2020Ç¯¤ËCS¡Ê¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎ¬¡Ë¤ò60Âæ¤À¤±¹ñÆâ¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¡£3¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ¾Îó6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò40ps¸þ¾å¤µ¤»450ps¤òÈ¯´ø¡£¤·¤«¤â¡¢30kg¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¹Ô¡ÊG87·¿¡Ë¤ÎM2¤Ï2025Ç¯10·î¤ËCS¡Êº£²ó¤«¤é¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎ¬¡Ë¤ò87Âæ¤À¤±¹ñÆâ¸ÂÄêÈÎÇä¡£¤¿¤À¡¢BMW¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÏM2 CS¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤éÂ¨´°Çä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏF87·¿¤ÎCS¤è¤ê¤â¹âÀÇ½²½¤µ¤ì¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬50ps¸þ¾å¤·¤Æ530ps¤òÈ¯´ø¡£ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤â50Nm¾å¾è¤»¤·¤Æ650Nm¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±·Ï¤ÎS58¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤à¸½¹Ô¡ÊG82·¿¡Ë¤Î¡ÖM4¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÆ±Åù¡£¤¿¤À¡¢M4¤Î¶îÆ°Êý¼°¤ÏM xDrive¡ÊÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à4WD¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢M2 CS¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ò´Þ¤áÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎFR¡£500ps°Ê¾å¤òÈ¯´ø¤¹¤ëFR¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥¸¥ã¥¬¡¼¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡4WD¤Ç¤Ï¤Ê¤¯FR¤È¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¾åÅù¤ÊÉðÆ®ÇÉ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¡¢M4¤ÎM xDrive¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¤ÎÆ°ÎÏÇÛÊ¬¤òÀÚÃÇ¤·¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¶îÆ°¤¹¤ëFR¥â¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¶îÆ°ÎÏ¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê½ÅÎÌ¤¬Áý¤¹¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ÎM2¤ÏM4¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È60kg¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢CS¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥ë¡¼¥Õ¤ä¥ê¥¢¤Î¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤¬·ÚÎÌ¤«¤Ä¹â¹äÀ¤ÊCFRP¡Ê¥«¡¼¥Ü¥óÁ¡°Ý¶¯²½¼ù»é¡ËÀ½¡£¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤ò¹â¤¯È¿¤ê¾å¤¬¤é¤»¤¿CSÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¤âCFRPÀ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Çö·¿¹½Â¤¤ÎM¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤â¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¤ËCFRPÀ½¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤â¡¢CFRPÀ½¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿CFRPÀ½¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢M2 CS¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ30kg·ÚÎÌ²½¤·¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1700kg¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢M4¤ÏCS¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¡ÖCSL¡×¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CSL¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥È¥¦¥¨¥¤¥È¤ÎÎ¬¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó100kg¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢M2¤Ë¤âCSL¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÊÌ¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢BMW¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢2012Ç¯¤«¤é³Æ¥â¥Ç¥ë¸þ¤±¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBMW M ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡BMW¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¹ØÆþ¤ª¤è¤ÓÁõÃå¤¬¤Ç¤¡¢ÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤Ð¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú¤Ä¤¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢CFRPÀ½¤Î¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÎBMW¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸ú²Ì¤ò¼Â¾Ú¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÂ·¤¤M2¤Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀèÆü¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ç¤Ï¡¢M2 CS¤ËBMW M ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÆüËÜ½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Þ¤ï¤ê¤ÎÂ¤·Á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¾å¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò´Þ¤á¤¿Á°¸åº¸±¦¤Î¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¡¢Ç÷ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊM2 CS¤Ç¤Ïº¸±¦4ËÜ½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢¤è¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ4ËÜÆ³¤«¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¤Î¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤âM¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢M2 CS¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âµ©¤Ê500psÄ¶¤¨¤ÎFR¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4580mm¡ßÁ´Éý1885mm¡ßÁ´¹â1405mm¡ÊÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¥Î¡¼¥Þ¥ë¤è¤ê¤â5mmÄã¤¤¡Ë¤ÈÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢ÆÃÊÌÁõÈ÷¤ÇÉðÁõ¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï¶¯¤¤¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£