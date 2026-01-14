¡Ö¡È¿·¤·¤¤¡É¥ª¡¼¥Ó¥¹¡×¤¬Á´¹ñ¤ÇÁý¿£Ãæ!? ¿À½Ðµ´Ë×¤Ê¡È°ÜÆ°¼°¡É¤Ç¡ÖÎÉ¤¯¸«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡© ³ÆÃÏ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¡È¿·¼ï¡É¡ÖÈ¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤Ï
²Æì¸©¤Ë¤â¿·¤¿¤ËÈ¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤¬ÃÂÀ¸
¡¡¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤ÇÂ®ÅÙ°ãÈ¿¤ò¼«Æ°¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ëÁõÃÖ¤ÎÄÌ¾Î¤ò¡Ö¥ª¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòº£¤Ï¤½¤Î¥ª¡¼¥Ó¥¹¤â·Á¾õ¤äÀßÃÖ¾ì½ê¡¢·ÁÂÖ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤§¤§¤§¤§¡ª¡×¤³¤ì¤¬¿··¿¡ÖÈ¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡É®¼Ô¡Ê¥ª¡¼¥Ó¥¹¥¬¥¤¥É Âç¿Ü²ì¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ª¡¼¥Ó¥¹¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤áÆü¡¹Á´¹ñ¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤È¤¯¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤òÃæ¿´¤ËµÞ·ã¤ËÇÛÃÖ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¿·¼ï¡¢¡ÖÈ¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡È¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ï¡¢¡Ö¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¡Ö°ÜÆ°¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÂ®ÅÙ°ãÈ¿¼«Æ°¼èÄùÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡ÈÈ¾Ê¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÏ©¸ª¤Ë¡¢»Í³Ñ¤¤¶âÌÖ¤Î¥±¡¼¥¸¤Ø¥ª¡¼¥Ó¥¹ËÜÂÎ¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÅÅ¸»¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿ÅÚÂæÉôÊ¬¡Ê°Ê²¼¡ÖµòÅÀ¡×¡Ë¤òÊ£¿ô²Õ½ê¤ËÀß¤±¡¢1Âæ¤Î¥ª¡¼¥Ó¥¹¥«¥á¥é¡Ê°ÜÆ°¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¡ËËÜÂÎ¤ò¡¢³ÆµòÅÀ´Ö¤ÇÉÔµ¬Â§¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ð¿À½Ðµ´Ë×¤ÎÊý¼°¤Ç¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀßÃÖ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢1Âæ¤Î¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ÇÊ£¿ô²Õ½ê¤ÎÂ®ÅÙÍÞ»ß¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÍøÅÀ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂåÂØÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯³ÆÃÏ¤ÇÀßÃÖÎã¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²Æì¸©¤Ë½é¤á¤ÆÈ¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ÎµòÅÀ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡È¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ØÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢É®¼Ô¤Ï²Æì¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÁ´¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾å²¼Àþ¤È¤â¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢12·î7Æü»þÅÀ¤Ç¼¡¤Î2¤«½ê¤ËµòÅÀ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤½¤Î1¡§²Æì¼«Æ°¼ÖÆ» ²¼¤ê¡ÊµöÅÄÊýÌÌ¡Ë¡¿¶âÉðIC¡Áµ¹ÌîºÂIC´Ö¡Ê19.4¥¥í¥Ý¥¹¥ÈÉÕ¶á¡Ë
¡¡ÆáÇÆÊýÌÌ¤«¤é¸þ¤«¤¦¤È¡¢²Æì¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î½ªÈ×¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤ÆËÌÉô¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö²ÆìÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¡×¤Ê¤É¤Ø¸þ¤«¤¦´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¶è´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Æì¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²¼¤êÊýÌÌ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢µòÅÀ¤ËËÜÂÎ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¤½¤Î2¡§²Æì¼«Æ°¼ÖÆ» ¾å¤ê¡ÊÆáÇÆÊýÌÌ¡Ë¡¿²ÆìËÌIC¡Á²ÆìÆîIC´Ö¡Ê19.4¥¥í¥Ý¥¹¥ÈÉÕ¶á¡Ë
¡¡Ä´ººÅöÆü¤Ï·úÀßÃæ¤Ç¡¢´ðÁÃ¹©»ö¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï½¾Íè·¿¤ÎÌç·¿»ÙÃì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿LH¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤¬ÌÜ°õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤³¤ÎLH¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¸©¤Ç¤â¡¢½¾Íè¤Î¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½êÉÕ¶á¤ËÈ¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ëÎã¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¾ì½ê¤¬¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏÅÀ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅ¸»¤äÄÌ¿®ÀßÈ÷¤¬¤¹¤Ç¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Â¾¸©¤Ç¤Ï¡Ö3¥«½ê¤ÎµòÅÀ¤ËÂÐ¤·¥ª¡¼¥Ó¥¹ËÜÂÎ1Âæ¡×¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¹½À®¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²Æì¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤âº£¸å3¥«½êÌÜ¤ÎµòÅÀ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡È¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹ÍÑ¤ÎÍ½¹ð´ÇÈÄ¤Ï¡¢ÀßÃÖÃÏÅÀ¤Î1¡Á2km¼êÁ°¤«¤é¡¢ÀÄ¿§¤Î½Ä·¿¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤¬Ê£¿ôËç¡¢º¸Â¦Ï©¸ª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡²Æì¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Ê»ÅÍÍ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂ®ÅÙ¼«Æ°¼èÄùÏ©Àþ¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ìÉ½µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖSPEED CHECK¡×¤È¤¤¤¦±Ñ¸ìÉ½µ¤¬Ê»µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡È¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÎÊý¤Ï¡¢Æ¬¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÍ½¹ð´ÇÈÄ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþÁö¹Ô»þ¤äÌë´Ö¤Ê¤É¤Ï¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇLH¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅ±µî¤¬¿Ê¤à
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÈ¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤¬Áý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè·¿¤Î¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅ±µî¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥ì¡¼¥À¡¼¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖH¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµì¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤¬Ê£¿ôÅ±µî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦Ê¡°æ¸©¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿LH¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤âÅ±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å±µî¤ÎÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Âç·¿¤Î¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Ï°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤«¤ë³ä¤Ë¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¸ú²Ì¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯12·î5Æü¡¢Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¤ÇLH¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤ò»öÁ°¤ËÆÀ¤¿¤¿¤á¡¢É®¼Ô¤Ï¸½ÃÏ¤ØÉë¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¡ÖÊ¡°æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñÆ»8¹æÀþ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¡¢¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£¹©»ö¤ÏÌë10»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ï¤º¤«4»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÅ±µîºî¶È¤Ï´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅ±µîºî¶È¤ò½é¤á¤Æ¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Èºî¶È¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãå¹©30Ê¬Á°¤Ë¤Ï¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤äÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¶áÎÙ¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤ÇÆþÇ°¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¡¢³ÆÃ´Åö¤¬ÇÛÃÖ¤Ë¤Ä¤¡¢¼ÖÀþµ¬À©¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±ª²óÏ©¤Ë¤Ï·ÙÈ÷°÷¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢½ç¼¡±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï»ÙÃì¤ÎÀ×¤âËä¤áÌá¤µ¤ì¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»Ï©¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í£°ì¡¢»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤¹ÇòÀþ¥Þ¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ï¡¢¸½ºß¤âÏ©ÌÌ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ÏÈ¾¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë°ÜÆ°¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åß¾ì¤â¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Î±ó½Ð¤ä°ÜÆ°¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â®ÅÙÄ¶²á¤Ï½ÅÂç»ö¸Î¤ËÄ¾·ë¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£