¡Ú2026Ç¯¤ò¤É¤¦Àê¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Û¡¡Åú¤¨¤ë¿Í¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥× ¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¦·§Ã«Àµ¼÷
AI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë È½ÃÇÎÏ¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¡¢¿Í´ÖÎÏ
¡¡¨¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¤Î·§Ã«Àµ¼÷¤µ¤ó¡¢¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡·§Ã«¡¡»ä¤Ï¡¢²áµî¤Î»º¶È³×Ì¿¤Ï55Ç¯¼þ´ü¤Ç¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³×Ì¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖWindows95¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿1995Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÅÀ¤È¤Ê¤ë27.5Ç¯¸å¤Î2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÆ¥ªー¥×¥óAI¼Ò¤Î¡ÖChatGPT¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö½é¡¢»ä¤ÏÀ¸À®AI¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³×Ì¿¸åÈ¾¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤é¤«¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞAI¤À¤±¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È´í¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇÀ¸À®AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¶²¤é¤¯²ñ¼Ò¤ÏÄÀË×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤òÀáÌó¤¹¤ë¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢À¸À®AI¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤òÅö¼Ò¤Î»Ø¿Ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¡¡¼ÂºÝ¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÀ¸À®AI¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡·§Ã«¡¡¤Ï¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¼Á¤ÈÀ¸»ºÀ¡¢Î¾Êý¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Á°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Îò»ËÅª¤ËÀ¸À®AI³×Ì¿Á´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢¸½ºß¤Ï27.5Ç¯´Ö¤Î¤Þ¤À½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ç¤ÏAI¤¬¼«Î§Åª¤Ëºî¶È¤ò¤³¤Ê¤¹¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Î³èÍÑ¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡ØAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¡¦°ìµ³ÅöÀé¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤Æ¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¤Î»Ø¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎAI³èÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¥Ï¥¤¥Ñー¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¡Ë²½¤µ¤ì¤¿´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢AI¤È¿Í´Ö¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡·§Ã«¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡¢µ¡³£¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÏAI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÇ¤¤»¡¢¿Í´Ö¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥Ï¥¤¥Ñー¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤ÏAI¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¼«¤éÁªÂò¤·¤Æ·è¤á¤ë¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¡×¤ä¡¢·è¤á¤¿¤³¤È¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤êÄÌ¤¹¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏAI¤¬»ý¤Á¤¨¤Ê¤¤¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
