ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
15:00¡¡¾ëÆâ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡¢·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Õ¥©ー¥ê¥ó¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ë
17:20¡¡¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢Åê»ñ²È²ñµÄ½ÐÀÊ
18:15¡¡¥Æ¥¤¥éー±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢¹Ö±é
23:50¡¡¥Ýー¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
15Æü0:00¡¡¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢·ÐºÑ²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
0:30¡¡¥é¥à¥¹¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¹Ö±é
ÊÆ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·×
2:00¡¡¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
¥«¥·¥å¥«¥ê¡¦¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ
4:00¡¡ÊÆÃÏ¶èÏ¢¶ä·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
4:10¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºNYÏ¢¶äÁíºÛ¡¢NYÏ¢¶ä¼çºÅ²ñµÄ³«²ñ°§»¢¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ½ä¤ëÈ½ÃÇ²¼¤¹²ÄÇ½À
ÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥·¥Æ¥£¡¢¥¦¥§¥ë¥º¥Õ¥¡ー¥´
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
17:20¡¡¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢Åê»ñ²È²ñµÄ½ÐÀÊ
18:15¡¡¥Æ¥¤¥éー±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢¹Ö±é
23:50¡¡¥Ýー¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
15Æü0:00¡¡¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢·ÐºÑ²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
0:30¡¡¥é¥à¥¹¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¹Ö±é
ÊÆ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·×
2:00¡¡¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
¥«¥·¥å¥«¥ê¡¦¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ
4:00¡¡ÊÆÃÏ¶èÏ¢¶ä·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
4:10¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºNYÏ¢¶äÁíºÛ¡¢NYÏ¢¶ä¼çºÅ²ñµÄ³«²ñ°§»¢¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ½ä¤ëÈ½ÃÇ²¼¤¹²ÄÇ½À
ÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»
¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥·¥Æ¥£¡¢¥¦¥§¥ë¥º¥Õ¥¡ー¥´
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹