TBS°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬µ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÄÉÅé¡¡ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆ´¤ì¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
TBS°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤Ï14Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖTHE TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ20Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±¶É¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£·î1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¸áÁ°6»þÁ°¡¢¼«¿È¤Î½Ð±é¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÎËÁÆ¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ìÍ÷É½¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤â¤¦°õºþ¤âÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²û¤«¤·¤¤´é¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢±ýÇ¯¤ÎÆ±¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬TBS»þÂå¤Î¼ã¤«¤ê¤·¤³¤í¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤Êý¤Ï¤â¤¦¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ëý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡ÄÅöÁ³Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¨¤Ø¤Ø¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï30Ç¯ÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¡¢¼ã¤¤¤È¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿ÎÓÈþÍº¤µ¤ó¤äµÜÆâÄÃÍº¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ë´ðËÜ¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½Äê¤Î¥×¥é¥ó¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·¡¢°ÕÃÏ°¤Ê¥¨¥¹¥×¥ê¤ò¸ú¤«¤»¤ÆÊª¤ä¿Í¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¡Öµ×ÊÆÀá¡×¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¸åÇÚ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Æ§½±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Èæ³ÓÅªÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢»ä¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¥Õ¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¡¢¾È¤ì±£¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£