²Î¼ê²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤¬13ÆüÌë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿°ìÉô¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
²®ÌîÌÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î½ñ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤½¤ÎÆü¤À¤±¥µ¥Ã¤È¾®ÀÐ¤ò½¦¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾¡¼ê¤ËÂç·¶ºÀ¤Ë¸Ç¤á¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤½¤ÎÊý¤È»ä¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤Ï¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤¬¸À¤¦¤Î¤Ç´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
²®ÌîÌÜ¤Ï11Æü¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¥Û¡¼¥àÎ©¤ÁÇä¤ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿»ö¤Î¤¢¤ë»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¡×¤È±ØÊÛ¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²®ÌîÌÜ¤Á¤ã¤óÇ¯¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¥¤¥¸¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·²®ÌîÌÜ¤Ï12Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µ®½Å¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Ç¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÕ¤ËÆüËÜ¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤ËµºÜ¤¬Â¿¤¯¤ÆÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡£´¶À¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Æ±¤¸Ç¯¿ôÀ¸¤¤Æ¤â³§°ã¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤«¤é¡¢Èæ¤Ù¤ë»ö¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Àú¤Ã¤ÆÀú¤é¤ì¤Æ¡¢¿¶¤ê²ó¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¥Þ¥¸¥ì¥¹¤¹¤ó¤Ê¡£¤È¤¤¤¦¿Í¤¬É¬¤º¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤¯¤â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â»ä¤Î¼«Í³¤À¤È¡£Äº¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢X¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¡¦¥Ú¡¼¥¹¤Çº£¸å¤âÊë¤é¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô½µ´©»ï·Ï¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ìÈ¿ÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤ä¡¢¡Ö·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ö¥Á¥®¥ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸ìµ¤¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²®ÌîÌÜ¤Îº£²ó¤Î¹¹¿·¤Ï¡¢¤³¤Îµ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡ÖÌÜ¤Ç¸«¤¿¤À¤±¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤ò¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡ØÇ±¤¸¶Ê¤²¤Æ¡ÙÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©½ô³°¹ñ¤ÇÁè¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤º£¡¢¤³¤ó¤Ê¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¼«Ê¬¤Î°ì¸À¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ÆÄº¤¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ø¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÕÀÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤³¤ó¤Ê»ö¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥´¥·¥Ã¥×µ»ö¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¡¢¤È¤«¡Ø¤¸¤ã½ñ¤¯¤Ê¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤ÎÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë¸Å¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁºÐ¤È¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ»ä¤Ï¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤È¡¢¥´¥·¥Ã¥×¥Í¥¿¤Ë¤â°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¹Ó¤é¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¿¤À¤ÎÉÊ¤Î¤Ê¤¤Å¥ËÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥´¥·¥Ã¥×¥Í¥¿¤òºî¤ë¿Í¤Ë¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊýÃ£¤À¤Ã¤Æ´¨¤¤Ãæ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¥Í¥¿Ãµ¤·¤ËÌ¿¤«¤±¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤·¡£¡Ä¤³¤ì¤â»ä¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Õ¸«¤ÏÉáÄÌ¤Ë½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÎäÀÅ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£