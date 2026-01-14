Á°È¾CB¢ª¸åÈ¾¥¢¥ó¥«¡¼¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤â´¬¤¤¤¿±ÊÌî½¤ÅÔ(Æ£»Þ)¤¬POM¼õ¾Þ¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×W¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤â¼ê±þ¤¨
[1.13 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕGLÂè3Àá ÆüËÜ 2-0 ¥«¥¿¡¼¥ë ¥¸¥Ã¥À]
¡¡¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£DF±ÊÌî½¤ÅÔ(Æ£»Þ)¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö2»î¹ç¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¼éÈ÷¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã£À®¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ËÂ³¤¤¤ÆÀèÈ¯¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¡£±ÊÌî¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸CB¤òÌ³¤á¡¢DFÅÚ²°Ý¥Âç¤È¤È¤â¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¡£ºÇ¸åÊý¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤âÁê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¤¤¤Ê¤·¡¢¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿DFÇßÌÚÎç¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÂå¡£ÏÓ¾Ï¤Ï±ÊÌî¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤òÈ¯´ø¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âCB¤«¤é4-3-3¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¿Ê¤ò»î¤ß¤¿¡£¡Ö¤è¤êÁ°¤Ë¹¶·â¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡U-17À¤Âå¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤äWÇÕ¤È¤¤¤¦·Ð¸³ÃÍ¡¢¼éÈ÷Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥ÈÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤ëËüÇ½Àï»Î¤À¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Ïºò²Æ¤ÎÈ¯Â»þ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£Î¾¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Î¾ÂÎÀ©¤Ë¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¿ÆÏÂ¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆü¤Ë¤Á¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¡¢¸òÂå¤·¤Æ¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò½ª¤¨¡¢Ãæ2Æü¤Ç½à¡¹·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö°ìÈ¯¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ë¡£Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£Á´°÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²ÝÂê¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤Æ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤ò¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸)
(¼èºà¡¦Ê¸)