¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÀÐÀîÎË¤Ï71¤È¿¤Ð¤·ÀÚ¤ì¤º45°Ì¸åÂà¡¡ÂçÀ¾³¡ÅÍ¤Ï65¤Ç31°ÌÉâ¾å¡¡²¼Éô¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ð¥Ï¥Þ¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè3Æü¡Ê2026Ç¯1·î13Æü¡¡¥Ð¥Ï¥Þ¡¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¯¥é¥ÖGC¡á7159¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢21°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ×¤ó¤ÀÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î71¤È¿¤Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢ÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç45°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È8ÂÇº¹¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É2Æü´Ö¤ò¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Ç½ª¤¨¤¿ÀÐÀî¤Ï1ÈÖ¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¡¢4ÈÖ¤Ç¤â¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¡¼5¤Î7ÈÖ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤º£½µ½é¤á¤Æ¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï12ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£14ÈÖ¤È15ÈÖ¤ÇÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î16ÈÖ¤È17ÈÖ¤ÇÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¾³¡ÅÍ¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÏÁ°Æü¤«¤é»ý¤Á±Û¤·¤¿1¥Û¡¼¥ë¤ò´Þ¤á19¥Û¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¡£Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤ò7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¤Ç²ó¤ê¡¢14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¿¤Ð¤·64°Ì¤«¤é31°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£µ¨25»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯20°Ì¤Þ¤Ç¤ËÍèµ¨¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£