TBS°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¡Ö1ÅÙ¤À¤±¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¿´¤ÎÃæ¤Çº£¤â»ä¤Î»Ù¤¨¡×»×¤¤½Ð¸ì¤ë
TBS°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤Ï14Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖTHE TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ20Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±¶É¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£·î1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¡¢¡Ö1ÅÙ¤À¤±¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¸áÁ°6»þÁ°¡¢¼«¿È¤Î½Ð±é¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÎËÁÆ¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ìÍ÷É½¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¼ã¤¤Êý¤Ï¤â¤¦¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ëý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Í¥¤·¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¸åÇÚ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤á¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Û¤á¤Æ¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1²ó¤À¤±¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ïº£¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤È¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤Ï¡¢Æâ½ï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢2¿Í¤À¤±¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤ÆÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½Äê¤Î¥×¥é¥ó¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·¡¢°ÕÃÏ°¤Ê¥¨¥¹¥×¥ê¤ò¸ú¤«¤»¤ÆÊª¤ä¿Í¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö¸åÇÚ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Æ§½±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÈæ³ÓÅª¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢»ä¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ä¥Õ¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¡¢¾È¤ì±£¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£