¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¡õBLACKPINK¥ê¥µ¡õ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¢¥·¥¢¡¼¤ÊÂçÃÀ¥É¥ì¥¹¤Ç¶¥±é
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î11Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Î¥Ó¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¡¢Âè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ø¾Þ¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Èþ¤·¤¯Ãå¾þ¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë½¸·ë¤¹¤ëÃæ¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢BLACKPINK¤Î¥ê¥µ¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤¬¡¢¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿ÂçÃÀ¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°¤â¸å¤í¤â¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¡¡ÂçÃÀ¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤é
¡¡º£Ç¯¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥í¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥ó¡á¥ë¥¤¡¦¥·¥§¥ì¥ë¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÍè¾ì¡£2003Ç¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Ì¡¼¥É¥«¥é¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥Á¥å¡¼¥ë¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ø¥à¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¡£¥Ø¥¢¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢SABYASACHI¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¥ê¥ó¥°¤Çµ±¤¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¡ã¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¡äºÇÂ¿¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿BLACKPINK¤Î¥ê¥µ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥à¥¹¤Î2026Ç¯½Õ¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥È¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¥¿¥Ã¥»¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Æ©¤±´¶¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë°ìÃå¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¡¼¥º¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿À¡¹¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØDie My Love¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¡ã±Ç²è¤ÎÉô¡ä¥É¥é¥ÞÉôÌç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¥µ¥é¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¤è¤ë¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤Ä¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥·¡¼¥¹¥ë¡¼»ÅÍÍ¤Ç¡¢µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬´°Á´¤ËÆ©¤±¤Æ¤ß¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¼¤¯³«¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤ÈÎ¾¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È±¤ò²¼¤·¤¿¥À¥¦¥ó¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
