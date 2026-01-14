Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤Ø¡¡ÂæÉ÷È¯À¸¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤ÇÂæÉ÷1¹æ¤Ë
º£Æü14Æü¸áÁ°3»þ¤Ë¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤ËÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤ÎÂæÉ÷¤ÇÂæÉ÷1¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤Ø
º£Æü14Æü¸áÁ°3»þ¤Ë¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï¡¢º£Æü14Æü¸áÁ°3»þ¸½ºß¡¢Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1004¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤ÏËèÉÃ15¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤ÏËèÉÃ23¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ËÌÀ¾¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü15Æü¤Ë¤Ï¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤ÇÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
1·î¤ËÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð2019Ç¯°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê
¤â¤·º£²óÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯2025Ç¯11·î25Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷27¹æ(¥³¥È)°ÊÍè¤Ç¡¢¤ª¤è¤½2¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯2025Ç¯¤ÎÂæÉ÷ 1 ¹æ¤ÎÈ¯À¸¤Ï 6 ·î 11 Æü¤Ç¡¢1951 Ç¯(¾¼ÏÂ 26 Ç¯)¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¡¢5ÈÖÌÜ¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï1·î¤ËÂæÉ÷¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2019Ç¯°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¿ô
ËÌÂÀÊ¿ÍÎÆîÀ¾°è¤ÎÇ®ÂÓÃÏÊý¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Äãµ¤°µ¤¬¡¢È¯Ã£¤¹¤ë¤È¡ÖÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¡¢ºÇÂçÉ÷Â®¤¬¤ª¤è¤½17m/s°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡ÖÂæÉ÷¡×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤Ï¡¢²Æ¤Ë¤À¤±È¯À¸¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Ç¯ÃæÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Ç¯¤ÎÈ¯À¸¿ô¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢Åß¤Ï²Æ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1·î¤È2·î¡¢3·î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì0.3¸Ä¤Ç¤¹¡£7·î¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Æ3.7¸Ä¡¢8·î¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç5.7¸Ä¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î¤âÂæÉ÷¤¬Â¿¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç5.0¸Ä¡¢10·î¤Ç¤â¤Þ¤À3.4¸Ä¤Ç¤¹¡£
È¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷¤¬¡¢Á´¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤Þ¤¿¤Ï¾åÎ¦¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤Í¤ê¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£