WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¡Ä½øÎó¤Ï¡Ö¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡×¡¡º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡×
Ä®ÅÄ¤ÎË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡Ö¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¡×
¡¡6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ñÆâÁÈ¤â½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÇÂ³¡¹¤È»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤ËÂÔË¾¤ÎAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢·×5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎDFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢192¥»¥ó¥Á81¥¥í¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸Ø¤ë¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î24ºÐ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤È¤·¤Æ°Õ³°¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆ£¹¾Ä¾¿Í¡Ë
¡¡4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎWÇÕ¥¤¥ä¡¼¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£¤·¤«¤â¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Î3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ë¾·î¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥é¡¼¥¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤Î9¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤â4»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿Ë¾·î¤Ï¡¢¹ñÆâÁÈ¤À¤±¤ÎÊÔÀ®¤ÇÎ×¤ó¤ÀºòÇ¯7·î¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÂÔË¾¤ÎAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Á´3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁÈ¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿9¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â°ú¤Â³¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¿Ø¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤Ç±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£¸åÈ¾27Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡¢10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï3-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾40Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤È½ÅÊ£¤·¤¿11·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁª³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ê¤¬¤é¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÂÀ×¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢6·î¤ËËÌÃæÊÆWÇÕ¤¬ÂÔ¤Ä2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä®ÅÄ¤¬»ÏÆ°¤·¤¿7Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤ËË¾·î¤¬·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ò¤·¤Æ¡ÖÃê¾ÝÅª¡×¤È¶ì¾Ð¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡ÊÄ®ÅÄ¤Ç¡Ë¤è¤ê¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎË¾·î¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÀèÈ¯¤Ï26²ó¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï2441Ê¬¤ò¿ô¤¨¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î½Ð¾ì26»î¹ç¡¢ÀèÈ¯18²ó¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à1665Ê¬¤«¤éÃå¼Â¤Ë¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ëº¸Íø¤¤ÎÃæ»³ÍºÂÀ¡¢±¦¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Çº¸¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¹¬Â¿Ïº¤¬ÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤¬6¤Ä¤ò¿ô¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤¨¤¿µ°À×¤ò¡¢Ë¾·î¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤Ë¤¢¤²¤ë¡£
¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½øÈ×¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¡¼¤ËÇÈ¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¯Àè¤Ë¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁêÇÏ¡ÊÍ¦µª¡Ë¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ê¾»»Ò¡Ë¸»¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤«¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤ª¤Î¤º¤È¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉWÇÕ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤¤¤¦Ãê¾ÝÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÀè¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êWÇÕ¤¬¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢È¾Ç¯¸å¤ÎËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ç¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇË¾·î¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯½Ð¤¿¤¤Âç²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç½Ð¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È¸½¼ÂÅª¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£WÇÕ¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎËÍ¤Î¥ì¥Ù¥ë¼¡Âè¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î½øÎó¤Ï¡¢Æ²°ÂÎ§¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢¿û¸¶Í³Àª¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ë½øÎó¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ë¾·î¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»Ä¤ê5Ê¬¤ÇÆ²°Â¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ëÌÜÅª¤ò¹þ¤á¤ÆË¾·î¤òÅêÆþ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡£Ä¾¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆÍ¤«¤ì¡¢°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿Ëö¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ë¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÍ½Â¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ø´ø´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤À¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ïµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤¬E-1Áª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤ò¡¢¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¤É¤ì¤À¤±È¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£½Ð¾ì»þ´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËWÇÕ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½øÎó¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤ËË¾·î¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ëÃÊ³¬¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¹Í¤¨Êý¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Ç¤â5»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¡£2·î³«Ëë¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ëË¾·î¤Ï¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤³¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¥Ã¥¯¤ÎÎý½¬¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤¹¤´¤¯½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤â¥¥Ã¥¯¤âÎ¾Êý¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥í¥¹¤äºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¥Õ¥£¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤½¤Á¤é¡Ê¥¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤º¥È¥é¥Ã¥×¤òËá¤¤¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¼«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥¹¤ÇÌ£Êý¤ò»È¤¦¥×¥ì¡¼¤â¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£Êý¤Ø¤ÎÀ¼¤¬¤±¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤âÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Àè¤ËÇÈ¤Î¤Ê¤¤Áª¼êÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¡Ë¤É¤Á¤é¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤ä¤Ï¤êÁê¾è¸ú²Ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤âÃê¾ÝÅª¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Î¾Êý¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÍ¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤â¶á¤Å¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡ÇØÃæ¤òÄÉ¤¦Ä®ÅÄ¤ÎÀèÇÚÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡¢¾»»Ò¤«¤é¤Ï¡ÖµÙ¤à¤Î¤â»Å»ö¤À¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï»°É©ÍÜÏÂSC¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Î¸åÇÚ¤È·§ËÜ¸©¤òÎ¹¹Ô¤·¡¢°¤ÁÉ»³¤ÈÁðÀéÎ¤¥öÉÍ¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Æ°¤¤ÃÊü¤·¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÞ¤¨ÌÜ¤Ë¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»î¤¹°ì´Ä¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢µÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡¢¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£Áª¼ê¤Ê¤é¤ÐÃ¯¤Ç¤âÆ´¤ì¤ëWÇÕ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ë¾·î¤Ï¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òµÒ´Ñ»ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Æù¤Å¤±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡ÈX¥Ç¡¼¡É¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤ÎÆóÊ¸»ú¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÆ£¹¾Ä¾¿Í / Fujie Naoto¡Ë