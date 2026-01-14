¥Ð¥ë¥µ¤Î¡ÈÆüËÜ¿Í¿ÀÆ¸¡É¤Ï¡ÖÂÐ½èÉÔ²ÄÇ½¤ÊÂ¸ºß¡×¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ°ÊÍè¤Î°ïºà¡Ä¥¹¥Ú¥¤¥óÂç¼ê»æ¤¬°ÛÎã¤ÎÂçÆÃ½¸
¥Ð¥ë¥µ²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀ¾»³¿ÄÂÀ¤¯¤ó¤¬¸½ÃÏ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1ÉôFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¡Ö¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë11ºÐ¤ÎÀ¾»³¿ÄÂÀ¤¯¤ó¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ç·èÄêÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂç¼ê»æ¡ÖSPORT¡×¤¬À¾»³¤¯¤ó¤òÆÃ½¸¡£°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ç¡¢¡Öº¸Â¤ÏÀµ³ÎÌµÈæ¤ÊÂçË¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡11Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥µU-12¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡Öº¸¥µ¥¤¥É¤Ï²Ð»³¤Î¤è¤¦¤ËÇúÈ¯À£Á°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÁ¼Ì¤µ¤ì¡¢¡ÖÈà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÁ´ÂÎ¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¡×¤È¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö11ÈÖ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡¢Ëè²óÆ±¤¸·Á¤ÇÊø¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¾»³¤¯¤ó¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î½ÂÃ«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¾»³¤¯¤ó¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Ø°Ü½»¡£ÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î³èÌö¤¬¥Ð¥ë¥µ´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Ø²Ã¤Î²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤éU-11¤Ç20ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏU-12¤Ë¾º³Ê¤·¡¢7¿ÍÀ©¤«¤é11¿ÍÀ©¤Ø°Ü¹Ô¡£µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥°¤Ø¡£¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç14Àá¤Ç6¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö±Ô¤¤ÆÍÇË¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÂÐ½èÉÔ²ÄÇ½¤ÊÂ¸ºß¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ°ÊÍè¡¢2¿ÍÌÜ¤Î¥Ð¥ë¥µ²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤ÎÆüËÜ¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÈà¤Îº¸Â¤ÏÇúÈ¯ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Êü¤¿¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥È¤ä¥¯¥í¥¹¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥å¡¼¥ÈÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·È½ÃÇ¤äÏ¢·¸¥×¥ì¡¼¤âÆü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¾»³¤¯¤ó¤ÏU-12¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡×¤È¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·¤Î¡Èº£½µ¤Î¥Ù¥¹¥È11¡É¤Ë¤âÁª½Ð¡£¡Ö´Ñ¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÈà¤¬¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¸«¤»¤ë¸¥¿È¤È¾Ð´é¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ä»ØÆ³¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÇÃå¼Â¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ëÀ¾»³¤¯¤ó¤Îº£¸å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë