²ñÄ¹¤«¤é¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î»Ô¾ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤«¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤È·ÀÌó¤·¤¿ÉñÂæÎ¢
°æ¼ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÒÊå¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¬¥Í¥¹¤È¤Î¥×¥í·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿
¡¡2019Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎCD¥ì¥¬¥Í¥¹¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÆüËÜ¿Í¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿DF°æ¼ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÒÊå¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2020Ç¯6·î¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¡£¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ç¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç¡¿Á´5²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤ÇÊ³Æ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿°æ¼ê¡£¥É¥¤¥Ä4Éô¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¹¥Å¾¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îº¢¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Æ¡×¤ÈÅÁ¼ê¤òÍê¤ê¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¼«Ê¢¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡Åö»þ¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¡Ê¸½ºß¤Ï2Éô¡Ë¤À¤Ã¤¿¥ì¥¬¥Í¥¹¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢°æ¼ê¤ÏD¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎA¥Á¡¼¥à¡¢U-23¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¤ò½¸¤á¤¿B¥Á¡¼¥à¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤¬¼ç¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëC¥Á¡¼¥à¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊD¥Á¡¼¥à¤È¡¢4¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£
¡ÖC¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹ç³Ê¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¥ì¥¬¥Í¥¹¤È¤Î¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡Ë·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£C¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤¦¤Þ¤±¤ì¤ÐB¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤È¡£¤½¤·¤ÆB¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Åö»þ¤Î²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬Îý½¬¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡ØÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ó¤À¤À¤±¤Ë¡¢ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤òÆ¨¤·¤¿¤é¼¡¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿°æ¼ê¡£¤½¤Î»Ñ¤È¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤Ï¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñÄ¹¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¬¥Í¥¹¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¤È·ÀÌó¤·¤¿¤é¥¢¥¸¥¢¤Î»Ô¾ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤Î²ñÄ¹¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿°æ¼ê¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2019Ç¯2·î¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä4Éô¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤È¤Î¥×¥í·ÀÌó¤È¤¤¤¦ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿°æ¼ê¤À¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö´Ä¶¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤«¾¡¤Á¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤Î°ã¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢ÅØÎÏ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±²¼¼ê¤Ç¤â¤½¤Î´Ä¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·Â³¤±¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤½¤³¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¼«Ê¬¤¬¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤è¤ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«Ä¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Î±³ØÀ¸¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥×¥ì¡¼¤Î¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡×¤È¤·¤Æ°æ¼ê¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤âµÞ¾å¾º¡£¡ÖËÍ¤âÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤¹¤´¤¯¹â¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£J¤Î¥æ¡¼¥¹¤È¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆ»¤¬¤¢¤ë¤ÈÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦Æ»¤â¤¢¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç³èÌö¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡°æ¼ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÒÊå¤ÎÌ¾Á°¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬¤Î»ë»¡¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤ÆÌóÈ¾Ç¯¤Î½ÐÃÙ¤ì¡£¤è¤¦¤ä¤¯¹çÎ®¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌðÀè¤Ë¡¢À¤³¦¤ò½±¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÎÂ²»¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë