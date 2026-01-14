¥¤¥é¥ó¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ëü2000¿Í»àË´¡Ä¡Ö¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÎÈ¯Ë¤Ì¿Îá¤ÇÂçµ¬ÌÏµÔ»¦¡×
¥¤¥é¥ó¤Î·ÐºÑÆñ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥â¤òÅö¶É¤¬¶¯¹Å¤ËÄÃ°µ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ëü2000¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¹¤ë¿äÄê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¹ñ¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯È¿ÂÎÀ©¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¸½Âå»Ë¤ÇºÇ¤âÂçµ¬ÌÏ¤ÊµÔ»¦¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ëü2000¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
»à¼Ô¤Ï¼ç¤Ë8¡Á9Æü¤ËÈ¯À¸¤·¡¢»àË´»öÎã¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¿À¸¢ÂÎÀ©¤ò¼é¤ë¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¡ÊIRGC¡Ë¤ä¡¢¤³¤ì¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë½à·³»öÁÈ¿¥¥Ð¥¹¥£¡¼¥¸Ì±Ê¼Ââ¤ÎÂâ°÷¤Ë¤è¤ë½Æ·â¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥óºÇ¹â¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡ÊSNSC¡Ë¤äÂçÅýÎÎÉÜ¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ä¥È¥é¡¦¥»¥¤¥¨¥É¡¦¥¢¥ê¡¦¥Ï¥á¥Í¥¤ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢»°¸¢¤ÎÃæ¿õ´´Éô¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢È¯Ë¤Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï³°Éô¤Î¸¡¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ç¥â¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê»à½ý¼Ô¤òÀ¸¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ÊÆ¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¿Í¸¢±¿Æ°²ÈÄÌ¿®¡ÊHRANA¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥â¤¬17Æü´ÖÂ³¤¤¤¿13Æü¤Þ¤Ç¤ËÌó2000¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤¬1847¿Í¡¢·³¤ä·Ù»¡´±¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜÂ¦¤¬135¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤â9¿Í¡¢¥Ç¥â¤ÈÌµ´Ø·¸¤Î°ìÈÌ»ÔÌ±9¿Í¤â»àË´¤·¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤Ï·×1Ëü6700¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÆ±ÃÄÂÎ¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¤¥é¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥é¥¤¥Ä¡ÊIHR¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô734¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¿ôÀé¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È½¸·×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÄÂÎ¤¬Æþ¼ê¤·¤¿Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»à¼Ô¤¬6000¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÃæÉô¥¤¥¹¥Õ¥¡¥Ï¥óÃÏ°è¤ÎË¡°å³Ø»ÜÀß¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ç¥â´ØÏ¢¤Î»àË´¼Ô¤À¤±¤Ç1600¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤·¡¢¡Ö»àË´¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬30ºÐÌ¤Ëþ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó¹ñ±ÄÊüÁ÷¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î¼«Çò±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶¯Í×¤ä¹éÌä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¼«Çò¤ò»ÊË¡¼êÂ³¤¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ìµºá¿äÄê¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£